Ein bekannter DJ in Nöten

Am Abend des 1. Mai 2012 gab es an der Grubenstrasse in Ostermundigen einen grossen Knall. Ein Lager flog in die Luft, inklu­sive einer grossen Plattensammlung. Einen nächsten Knall gab es am Montag vor dem Regionalgericht. Staatsanwalt Gregor Bürki sprach in seinem Plädoyer von «einer krassen Wendung bei den Aussagen» von zwei Angeklagten.

Die beiden waren bei jener Explosion zum Teil erheblich verletzt worden. Übereinstimmend erklärten sie nun, dass der Mitangeklagte, ein bekannter Berner DJ, den Auftrag gegeben habe und am Nachmittag bei den Vorbereitungen dabei gewesen sei. Für Bürki passte dies ins Bild, das er sich bereits gemacht hatte.

Finanzieller Engpass

Der DJ habe als Einziger ein Interesse daran gehabt, dass seine Plattensammlung zerstört werde. Er hatte diese erst kurz vorher nach Ostermundigen gezügelt und für 200'000 Franken versichert. Das Motiv sei finanzieller Natur gewesen. «Es brannte ­damals an allen Ecken», erklärte der Staatsanwalt. Der DJ habe das Versicherungsgeld kassieren wollen, um seinen hohen Lebensstandard zu halten.

Ähnlich habe es sich mit zwei GmbH verhalten, die der DJ in derselben Periode gegründet ­hatte. Diese Gesellschaften hätten nur der Geldbeschaffung für private Zwecke gedient, sagte Gregor Bürki. Es habe praktisch keine Geschäftstätigkeiten gegeben. In eine der beiden GmbH hat ein Kollege über 50'000 Franken gesteckt, in der Ansicht, dass sie in den Aufbau eines Kleiderhandels investiert würden.

Doch statt eines florierenden Geschäfts habe der Angeklagte die Gesellschaft mit Vorsatz in den Konkurs geführt, so Bürki. Der DJ räumte in der Einvernahme zwar ein, in finanziellen Angelegenheiten ein Chaot zu sein, Privates und Geschäftliches nicht immer getrennt zu haben. Aber: «Am Schluss hat die Buchhaltung gestimmt.»

Neben Brandstiftung und versuchtem Versicherungsbetrug lauten die Vorwürfe gegen den DJ auch auf Betrug/Veruntreuung und ungetreue Geschäfts­besorgung. Die Konsequenzen könnten für den ehemals erfolgreichen DJ happig ausfallen. Der Staatsanwalt forderte eine un­bedingte Gefängnisstrafe von 75 Monaten.

Beim DJ angestellt

Der ältere der beiden Brandstifter soll für 65 Monate ins Gefängnis. Er hatte den DJ, für den er damals als Security arbeitete, lange gedeckt und den Vermieter des Lagerraums bis zur Gerichtsverhandlung angeschuldigt. Er hatte sich über seinen Chef viele Vorteile und ein Leben unter Promis erhofft. Der Angeklagte hatte dem DJ zudem mit einem falschen Zeugnis bei einem Erbstreit zu helfen versucht. Weitere Delikte waren Drohungen und Nötigungen, auch gegen den DJ selber.

Eine Gefängnisstrafe von 26 Monaten, davon 10 Monate un­bedingt, verlangte Staatsanwalt Bürki für den zweiten Brandstifter. Die tiefere Sanktion ergibt sich daraus, dass der Mann bei der Explosion schwer verletzt worden ist.

Am Mittwochvormittag folgen die Plädoyers der Verteidiger. Das Urteil wird frühestens am Donnerstag eröffnet.

(Berner Zeitung)