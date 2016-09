Ein Tusch für die letzte Gala

Es ist nicht so, dass Marcel Schnyder keine Lust mehr hätte. «Ich mache das wahnsinnig gerne», sagt der 63-Jährige. Zum zehnten Mal organisiert er am 8. Oktober im Münsinger Schlossgutsaal die Blasmusikgala. Doch er hat sich schon beim Start geschworen, dass nach zehn Anlässen Schluss ist. Deshalb ist die diesjährige ­Gala auch die letzte. Weitermachen ist keine Option.

Schnyder, aufgewachsen im Berner Oberland, war in seiner Jugend Tambour. Er trommelte bei der Stadtmusik Unterseen, wurde dann erster Schlagzeuger bei der Schweizer Armee. «Zuvor gabs dort nur Cinellen, Perkussion und Trommeln.» Dann machte er sich als Aushilfsdrummer einen Namen. «Eine Zeit lang war ich bei 16 verschiedenen Korps dabei.» Fast jeden Abend stand er im Einsatz.

Weite Reisen in den Osten

Heute ist er noch bei der Blas­kapelle Venovana in Thun aktiv, welche böhmisch-mährische Blasmusik spielt. Die Liebe zu dieser Musik war auch der Grund, weshalb Schnyder 2007 als Or­ganisator aktiv wurde. «Zudem war in Münsingen zu dieser Zeit nicht viel los», sagt er. Beim ersten Anlass lud er noch vier Blasmusikkorps à 13 oder 14 Musikanten ein. «Ich merkte, dass sie zu viel Platz brauchen.» So blieben weniger Stühle für zahlende Zuschauer.

Seit der dritten Durchführung setzt Schnyder auf ein bewährtes Konzept. Je eine Gruppe aus dem In- und dem Ausland steht auf der Bühne. Die Anlässe waren meist ausverkauft. Das wenige Geld, das er damit verdiente, setzte er für Konzertbesuche ein. Jede Gruppe, die in Münsingen aufgetreten ist, hat er besucht. Dafür waren oft weite Reisen, beispielsweise nach Deutschland oder Tschechien, nötig.

Favoriten des Publikums

Zum Abschluss findet eine Art Best-of statt, konnten doch die Besucher der Gala 2015 ihre Favoriten aus den letzten Jahren wählen. Sie wählten Blecharanka aus dem Burgenland und Kronjanka aus dem Aaretal. «Leider nicht Venovana.» So hat er wenigstens Zeit für die Moderation.

In dieser Woche ist Schnyder übrigens täglich im Fernsehen zu sehen. Er nimmt an der SRF-Sendung «Mini Beiz – dini Beiz» teil. Als Stammgast des Restaurants Thalgut in Gerzensee buhlt er zusammen mit Wirt Peter Hodler um die Gunst der anderen Teilnehmer. Zum Abschluss wird morgen Abend die Folge aus Gerzensee ausgestrahlt. «Es hat Spass gemacht, war aber auch anstrengend», sagt Marcel Schnyder. Was auch für die Organisation der Blasmusikgala gilt. (rei)