Ein Reich der Mitte in Bern

Als der chinesische Staatschef Xi Jinping vor drei Wochen in der Schweiz auf Staatsbesuch war, bekräftigte er unter anderem die Absicht, ein chinesisches Kulturzentrum zu errichten. In Bern.

Die Kulturabteilung der chinesischen Botschaft in Bern bestätigt, dass sie das Projekt eines chinesischen Kulturaussenpostens vorantreibt. Allerdings will man nicht ein weiteres Konfuzius-Institut gründen, wie es bereits je eines in Basel und Genf gibt. Konfuzius-Institute promoten chinesische Sprache und Kultur und sind an lokale Universitäten angegliedert.

Für den Standort Bern stellen sich die Chinesen eine etwas volkstümlichere, «an die lokalen Gegebenheiten des Gastlands» angepasste Form eines Kulturzentrums vor. Man könne sich, lässt die Botschaft durchblicken, am China Culture Center in der belgischen Hauptstadt Brüssel orientieren, das finanziell vollständig von China getragen wird.

Präsenz im westlichen Alltag

In der EU-Metropole pflegt China einen kraftvollen Auftritt: Seit 2015 wirkt Direktor Zhenquan Yan mit seinem Team in einem mächtigen historischen Gebäude in der zentralen Fussgängerzone. Man will «den Horizont der Europäer zur chinesischen Kultur öffnen», mit einem dichten Veranstaltungsprogramm, das Ausstellungen, Sprachkurse, Debatten und Familienaktivitäten umfasst. China will spürbare Präsenz im westlichen Alltag.

Dass das künftig auch in Bern der Fall sein wird, freut Carli Beeli, Gründer der China Switzerland Connection, eines in Luzern ansässigen Vereins, der mit re­gelmässigen Veranstaltungen Schweizer und Chinesen zusammenzubringen sucht. Beeli gehört zu den Organisatoren der chinesischen Frühjahrsgala, die heute Abend im Berner Theater National stattfindet und an der ein Chinese und ein Berner zusammen Alphornduette spielen.

Bern habe in den letzten Jahren kontinuierlich grosse chinesische Kulturevents veranstaltet, und mit dem chinesischen Culture Center würde die Bundesstadt definitiv «zum chine­sischen Kultur-Hotspot der Schweiz». Wo in Bern das neue Zentrum entstehen soll, ist offen. «Wenn Sie gute Locations kennen, wäre das sehr willkommen», meldet die Botschaft. Voilà!.

Wo Bern chinesisch werden könnte

Wir haben sechs Vorschläge an die chinesische Botschaft, wo wir uns das China Culture Center in Bern gut vorstellen können:

Pop-up Kubus: Konzert Theater Bern hat vorgemacht, dass ein mobiler Kubus an prominenter Stelle als Zwischennutzung prima funktionieren kann. Warum also nicht chinesische Kultur an wechselnden Standorten der Bevölkerung näherbringen? Vielleicht sogar in der Nähe chinesischer Restaurants.

Alte KVA: Eigentlich soll auf dem Gelände der alten Kehrichtverbrennungsanlage an der Güterstrasse Wohnraum entstehen. Doch das leer stehende Industriegebäude schreit geradezu nach einer kulturellen Nutzung. Londons Tate Modern zeigt, dass industrielle Bauten und Kultur eine fruchtbare Symbiose ergeben: Shanghai meets Berne.

Polit-Forum Käfigturm: Der Bund dreht den Geldhahn zu, und es ist fraglich, ob Stadt und Kanton eine neue Trägerschaft finanzieren können. Wer die nötigen Mittel zur Verfügung hat, könnte jetzt also zugreifen. Die perfekte Gelegenheit, in einem historischen Berner Wahrzeichen ein chinesisches Kulturzeichen zu setzen. Atelierhaus Progr: Verschiedene Schweizer Institutionen und Kulturförderer pflegen bereits einen regen Austausch mit dem Reich der Mitte. Umgekehrt wirken chinesische Künstler als Artists in Residence im Berner Atelierhaus Progr. Das richtige Umfeld für ein chinesisches Kulturzentrum? Warum nicht!

Welle 7: Was fehlt noch im Konsum- und Arbeitstempel über den Gleisen? Genau, ein chinesisches Kulturzentrum, dessen Veranstaltungen auch mal mitten im Food Court (hallo Performancekunst!) stattfinden. Die Auslastung der Sitzungsräume in der Welle 7 könnte bekanntlich besser sein – mit China eine sichere Win-win-Situation.

Stade de Suisse: Chinesische Investoren steigen weltweit gross in den Fussball ein. Bern fehlt noch. YB könnte mehr Geld brauchen – und das Paket mit Kulturhappenings boosten. Einmalig! Tsingtao-Bier in der Halbzeit, chinesische Kalligrafie in der Winterpause. (Berner Zeitung)