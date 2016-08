Ein Gewerbecenter in der Baulücke

Etwas nördlich des Bahnhofs ­Zollikofen dehnt sich ein leeres Gelände aus, das als Parkplatz genutzt wird. Das Areal im Industriegebiet der Gemeinde Münchenbuchsee ist eine klassische Baulücke. Das Land gehört den SBB, es soll an eine Investorengruppe verkauft werden. Ab nächstem Jahr baut die Totalunternehmung Steiner AG dort ein grosses Gewerbezentrum.

Die Dimensionen sind imposant: Das Gebäude wird 100 Meter lang, 50 breit und 20 Meter hoch. Auf den 21 000 Quadratmetern Nutzfläche soll es vor allem Büros und Gewerberäume geben. Die Firma Steiner hat Anfang August die Baubewilligung erhalten und will ab 2017 bauen. Der moderne Glasbau – die Bausumme beträgt 62 Millionen Franken – wurde von der Gebert Architekten AG aus Biel entworfen.

Fast kein Energiebedarf

Das Projekt trägt den Namen Ecobox. Tatsächlich entsteht ein Gebäude, das unter ökologischen Vorzeichen steht, ein «nahezu Nullenergiebau», wie es die Steiner AG nennt. Auf dem Flachdach liefert eine Fotovoltaikanlage Energie für den Eigengebrauch, überschüssiger Strom wird in einer Batterie gespeichert.

Die Solarfassade aus Glas produziert Wärme, die im Gebäude verteilt wird. Nicht zuletzt wird die Abwärme von Menschen, Serverräumen, Computern und Einstellhallen zurückgewonnen. Damit lässt sich der Heizaufwand gering halten. Im Energiebereich arbeitet die Steiner AG mit der BKW zusammen.

Die Räume in der Ecobox erhalten einen Grundausbau, der je nach Wunsch erhöht werden kann. Nutzerflächen für Büros und Gewerbe sind variabel, womit es den Mietern möglich ist, individuelle Lösungen umzusetzen. In den nächsten Monaten sollen die Flächen vermietet werden. «Interessenten sind vorhanden», sagt Edith Müller, Mediensprecherin der Steiner AG.

Maring: «Ich bin gespannt»

Gemeindepräsidentin Elsbeth Maring-Walther (SP) freut sich, dass auf dem Areal gebaut wird. «Ich begrüsse es sehr, denn das ist besser, als wenn Autos dort stehen.» Münchenbuchsee sei interessiert an neuen Arbeitsplätzen. Es komme darauf an, wer ins neue Gebäude einziehe.

«Ich bin gespannt, wie sich das Konzept entwickeln wird.» Angesichts vieler leer stehender Büro- und Gewerbeflächen ist ihr einerseits nicht klar, ob genügend Nachfrage vorhanden ist. «Anderseits liegt der Standort verkehrsmässig sehr gut», so Maring. Sie spricht damit die ÖV-Anschlüsse am Bahnhof Zollikofen und den Autobahn­anschluss Schönbühl an.

Bei der Firma Steiner sieht man jedenfalls Potenzial fürs Gebäude: «Aktuell ist Ecobox das einzige Projekt in der Region mit guter Verkehrserschliessung und einem derartigen Flächenangebot, das flexibel genutzt werden kann», sagt Edith Müller.

Noch vor anderthalb Jahren bestand für das Areal die Idee eines sogenannten Boarding House. Darin sollten Leute wohnen können, die vorübergehend in der Region arbeiten. Zimmer und Apartments in einem solchen Haus bieten hotelähnlichen Service. Diese Variante ist nicht ganz vom Tisch, wie Edith Müller sagt. «Das ist immer noch möglich, es gibt Interessenten dafür.» Wer schliesslich im Gebäude einziehe, sei Gegenstand von Verhandlungen. (Berner Zeitung)