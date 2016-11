Ein DJ vor Gericht – weil seine Platten brannten

Die Explosion war heftig am Abend des 1. Mai 2012. Trümmerteile der Lagerhalle am Grubenweg in Ostermundigen waren weit verstreut. Beim anschliessenden Vollbrand entstand ein erheblicher Sachschaden. Zwei Personen erlitten beim Vorfall zum Teil schwere Verbrennungen. Sie wurden kurz darauf verhaftet. Seit Montag stehen sie nun vor dem Regionalgericht, unter anderem wegen Brandstiftung.

Mit ihnen auf der Anklagebank sitzt ein bekannter Berner DJ. Er steht im Verdacht, die beiden Männer beauftragt zu haben, ­seine Plattensammlung – rund 13 000 Stück — in Brand zu setzen. Diese war erst wenige Wochen zuvor in ebendieses Lager gezügelt und für 200 000 Franken versichert worden. Der Vorwurf an der 47-Jährigen lautet deshalb neben der Anstiftung zur Brandstiftung auch versuchter Versicherungsbetrug.

Frisch versichert

Der DJ bestreitet die Vorwürfe. Das Haus sei in die Luft geflogen, sonst wisse er nichts. «Ich habe es nicht veranlasst», betonte er. Die Platten habe er von Bern nach Ostermundigen gezügelt, weil sie dort gut zugänglich gewesen ­seien.

Vorher seien die Platten nicht versichert gewesen, da dies über den Vermieter des Raums gedeckt gewesen sei, sagte der DJ. Die Höhe der Deckung sei mit dem Experten besprochen worden. Nicht erklären konnte er sich, warum die beiden Männer das Lagergebäude in Brand gesteckt haben.

Die beiden Brandstifter sorgten am Montag vor Gericht mit neuen Aussagen für eine Überraschung. Der Ältere der beiden hatte in der Untersuchung erklärt, der Auftrag für den Brand stamme vom Vermieter des Lagerraums.

Der Jüngere wiederum hatte seinen Kollegen – ein Cousin – beschuldigt, das Benzin ausgeschüttet zu haben. Gestern änderten sie nun plötzlich ihre Aussagen und machten fast deckungsgleiche Angaben zum Ablauf.

Zigarette als Auslöser

Laut den angeklagten Brandstiftern war der DJ persönlich dabei, als das Benzin am Nachmittag des 1. Mai in der Plattensammlung ausgeschüttet wurde. Am Abend seien sie zu zweit zurück zum Lagerraum gegangen. Aber nicht etwa, um den Brand auszulösen.

Sie hatten ein schlechtes Gewissen bekommen und wollten den Raum lüften, damit ja nichts passieren würde. «Ich weiss noch, dass ich eine Zigarette ange­zündet habe», sagte der Jüngere. «Aber wann es geknallt hat, weiss ich nicht mehr.» Für den Gerichtspräsidenten ein unverständliches Verhalten, eine Zigarette anzuzünden, wenn es doch Benzindämpfe hatte.

Der Ältere gab an, der DJ habe ihn in den Wochen zuvor mehrmals darauf angesprochen, die Plattensammlung anzuzünden. Auf diesen «kriminellen Vorschlag» wollte er nicht eingehen. Warum er sich dann trotzdem ­darauf eingelassen habe, konnte er sich nicht erklären.

Insgeheim erhoffte er sich aber eine feste Anstellung als Fahrer oder Beschützer des DJ, ein Leben in der Welt der Promis. Er habe zu seinem Chef hochgeschaut und ihn verehrt. Deshalb habe er ihn so lange gedeckt. Sein Cousin sprach von 20 000 Franken, die für ihn hätten herausspringen können.

Die Verhandlung wird am Dienstag fortgesetzt. (Berner Zeitung)