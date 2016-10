Druck für bessere Schulen

Immobilienmanagement

Mit einer modernen Beurteilungsmethode erhob die Stadt den Zustand von fast 700 ihrer Liegenschaften (wir berichteten). Die Bewertung zeigt, wo der Handlungsbedarf dringend ist. «So können wir Immobilien objektiv vergleichen und Prioritäten setzen», sagt Finanzdirektor Alexandre Schmidt (FDP). Jedes Gebäude wurde nach seiner ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit beurteilt. Innerhalb dieser Kategorien erfassten die Immobilienbewirtschafter weitere Parameter, um die Stärken und Schwächen jeder Liegenschaft aufzuzeigen. So lässt sich am Schluss ein Ranking erstellen, oder es lässt sich auch aufzeigen, dass in der Stadt Bern die Verwaltungsgebäude in besserem Zustand sind als die Schulen. Laut Schmidt konnte dank diesem Werkzeug bereits der Energie-, der Wasser- und der Stromverbrauch in den städtischen Immobilien gesenkt werden. «Wir sparen dadurch bereits jetzt mindestens 300'000 Franken an Betriebskosten pro Jahr.»pd/rah