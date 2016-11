Drei Tonnen Zwiebeln sind bereit

Man nehme ein Chinaschilf­stecklein, eine Schnur und viele Zwiebeln. Mehr ausser geschickten Händen braucht es nicht für eine Zibelezüpfe. Diese wird von unten nach oben geflochten, sodass sich vier Längsreihen hochziehen, zwei mit hellen, zwei mit roten Zwiebeln. Unten hängen die kleinen, zuoberst die grossen. «Damit die Zwiebeln nicht ausschlagen, müssen die Stiele fest mit Schnur umwickelt werden», erklärt Marianne Niklaus, die im Gemüsebaubetrieb Marti in Finsterhennen schon seit Jahren Zwiebelzöpfe anfertigt.

Im Rüstraum des Elternhauses von Barbara Marti stehen Zwiebeln seit Ende September ganz im Mittelpunkt. Bis zum Samstag vor dem Berner Zibelemärit vom Montag, 28. November, werden hier etwa drei Tonnen Zwiebeln zu Zöpfen, Kränzen und Girlanden verarbeitet. Barbara Marti führt eine Betriebsgemeinschaft mit ihrem Ehemann Anton. Sein Betrieb ist in Kallnach, wo die Familie auch ihren Wohnsitz hat.

Flache Zwiebeln

Zwiebeln werden spätestens Mitte März ausgesät. Bei Martis sind es zwei Sorten: Weisse Hiesige und Rote Savoyer. Diese sind nicht rund, sondern flach, damit sie gut geflochten werden können. «Je kleiner der Abstand der Samen, umso kleiner die Zwiebeln», sagt Barbara Marti. Unterschiedliche Zwischenräume garantieren Exemplare verschiedener Grössen. Aber mit dem Säen ist es nicht getan. Das Feld von ­etwa einer Hektare muss zwei- bis dreimal von Hand gehackt und gejätet werden. Und weil das Unkraut auf der schwarzen Erde des Grossen Mooses gar heftig spriesst, wird auch noch ein Herbizid gespritzt.

Anfang August wird maschinell geerntet. Die Maschine kürzt das grüne Laub. Die Zwiebeln werden von Hand eingesammelt, in luftdurchlässige Säcke gepackt und bis Ende September getrocknet.

Viel Handarbeit

Am meisten zu tun gibt das Rüsten der Zwiebeln. Bei Barbara Marti sind meistens sechs Personen damit beschäftigt, mit einem Messer die Würzelchen zu kürzen und die Zwiebeln sorgfältig so zu häuten, bis eine glänzende Schicht freigelegt ist. Bei dieser Arbeit wird viel gelacht und geplaudert, trotzdem füllt sich Harasse um Harasse mit weissen oder roten Zwiebeln verschiedener Grössen. Dabei gibt es auch solche, die nicht verarbeitet werden können, weil sie verletzt oder nicht makellos sind. «Ein Teil wird an Schafe verfüttert, der Rest kommt zurück aufs Feld», sagt Marianne Niklaus.

In Harassen gestapelt sind Sträusschen mit Trockenblumen, welche die Bäuerin den Sommer über bindet und trocknet. «Das mache ich sehr gern, und dabei kann ich mich an den langen Sommerabenden stundenlang verweilen», sagt Barbara Marti. Das Sträusschen ist sozusagen das Tüpfelchen auf dem i, beziehungsweise auf der Zibelezüpfe: Der Blumenschmuck wird zuoberst angebracht, zusammen mit der Aufhängeschleife.

Drei Marktstände

Vor neun Jahren hat Barbara Marti entschieden, am Berner Zibelemärit einen Stand zu betreiben. Mittlerweile sind es drei: zwei auf dem Waisenhausplatz, einer auf dem Bundesplatz. Die Zwiebeln sind ein wichtiges Standbein ihres Betriebs geworden, und die 59-Jährige hat immer noch viel Freude daran. Sie freut sich auf das Berner Volksfest, wo sie eine mittelgrosse Züpfe für rund 12 Franken verkauft. Beliefern kann sie auch an Firmen, Private und die Landi.

«Die Nachfrage steigt», freut sich Barbara Marti. Den Aufwand scheut sie nicht, anders als andere Gemüsebauern, von denen immer weniger Ware für den Zibelemärit liefern. «Seit wir angefangen haben, hörten viele andere auf, und Neue kommen leider nicht nach», bedauert die Bäuerin und beginnt, geschickt einen Zwiebelzopf zu flechten.

(Berner Zeitung)