Dorf oder Stadt? Vorort oder Quartier?

Wenn Gemeindepräsident Thomas Iten zum Beispiel in die Bäckerei geht, sagt er: «Ich gehe rasch ins Dorf eine Züpfe kaufen.» Aber ist Ostermundigen wirklich noch ein Dorf? Ist es nicht eher eine Stadt? Ein Vorort? Oder einfach ein Quartier der Stadt Bern?

Die Frage nach der Identität steht am Anfang der Ostermundiger Ortsplanungsrevision (OPR). Diese wird nun aufgestartet. Es werden Entwicklungsstrategien ausgearbeitet, Zonenpläne und Baureglement angepasst – kurz: Es wird festgelegt, wo und wie sich Ostermundigen in Zukunft entwickeln soll. Die Bevölke­rung erhält dabei verschiedene ­Mitsprachemöglichkeiten, angedacht ist unter anderem eine Facebook-Gruppe. Kosten wird die OPR rund eine Million Franken. Über die ersten 800 000 Franken entscheidet am 15. Dezember das Gemeindeparlament.

73 Prozent

Ginge es nach den Ideen der Regionalkonferenz, würden in Ostermundigen in nächster Zeit auch Grünflächen überbaut. Der Gemeinderat dagegen will auf Einzonungen von Grünflächen gänzlich verzichten, wie Thomas Iten gestern vor den Medien erklärte. «Gegen innen verdichten» lautet das Leitmotiv. Entlang der Hauptverkehrsachsen soll vermehrt in die Höhe gebaut werden können. So sieht es das Strategiepapier «Wegweiser 2025» vor, welches das Parlament vorletztes Jahr genehmigt hat. Die Behörden hoffen, dass mit solchen Aufzonungen diverse heruntergewirtschaftete Häuser verschwinden. Denn wo zum Beispiel ein fünfstöckiger Neubau erlaubt ist, kann es sich finanziell plötzlich lohnen, eine dreistöckige Lotterliegenschaft abzureissen. So würden auch soziale Brennpunkte entschärft.

Gemeindepräsident Iten geht davon aus, dass die Stossrichtung im Sinne des Ostermundiger Stimmvolks ist – schliesslich hat es mit fast 73 Prozent Ja gesagt zum neuen eidgenössischen Raumplanungsgesetz und damit zum verdichteten Bauen. Thomas Iten ist sich aber bewusst: «Im Grundsatz sind viele Leute fürs Verdichten. Wenn dann aber in ihrer Nachbarschaft dichter gebaut werden soll, sieht es manchmal anders aus.» Dann kommen Ängste ins Spiel, etwa wegen des Mehrverkehrs.

Fünf Jahre

Schon bald könnte die Gemeinde Ostermundigen 18 000 Einwohner haben, ein eigentliches Zen­trum hat sie aber nach wie vor nicht. Auch hier will der Gemeinderat den Hebel ansetzen. In der Ortsplanungsrevision sollen Entwicklungsschwerpunkte – sogenannte Hotspots – definiert werden. Das Bärenareal mit dem ­geplanten 100-Meter-Hochhaus wird ebenso dazugehören wie das Tell-Areal. Die weiteren Hotspots sind spätestens in fünf Jahren bekannt. Dann soll die Ortsplanungsrevision abgeschlossen sein. (Berner Zeitung)