Die TGV-Frau erobert Hollywood

Eine kleine Geschichte aus Ferenbalm-Gurbrü im ländlichen Westen Berns schafft den Sprung nach Hollywood: Nach dem Premierenpublikum am Filmfestival Locarno, nach den Einheimischen am Drehort Seyssel in Frankreich, nach den Interessierten am Berner Heimspiel – nach ihnen allen lässt sich auch die berühmte Academy in Los Angeles von «La femme et le TGV» berühren. Sie hat das Werk des Zürcher Jungregisseurs Timo von Gunten flugs auf die Liste jener zehn Titel gesetzt, die für den nächsten Kurzfilm-Oscar infrage kommen.

«Ich hätte mir vor drei Jahren nie träumen lassen, dass meine Geschichte derart weite Kreise ziehen würde», reagierte gestern Morgen eine ziemlich perplexe Sonja Schmid in Ferenbalm-Gurbrü. Derweil Filmproduzent Giacun Caduff mit unüberhörbarer Freude ergänzte: «Die Nachricht, dass wir auf der Shortlist gelandet sind, ist für uns alle ein Mega­aufsteller.»

Zurück ins Hier und Heute

Vor drei Jahren – das war die Zeit, die für Sonja Schmid mit leiser Wehmut erfüllt war. Mit dem Fahrplanwechsel Ende 2013 sollte nämlich mit einer lieben Gewohnheit fertig sein: Jahrelang hatte sie in ihrem kleinen Haus direkt am Gleis auf den TGV gewartet und den Lokführern zugewinkt. Doch plötzlich nahmen die Su­perzüge aus Frankreich eine andere Route, und damit fiel das geliebte Ritual weg. Als Mitte Dezember der letzte TGV in Ferenbalm-Gurbrü vorbeifuhr, liess sie es im wahrsten Sinn des Wortes nochmals so richtig krachen und veranstaltete ein fröhliches Fest mit Feuerwerk.

In Zürich hatte derweil Timo von Gunten von der Sache Wind bekommen. Er schaute bei Sonja Schmid vorbei, hörte sich ihre Geschichte an und schöpfte daraus die Inspiration für den Film. In allerdings recht freier Art: In seiner Erzählung hält die Frau im Haus am Gleis nur noch durch das tägliche Zuwinken den Kontakt zur Welt aufrecht. Für sie entpuppt sich das Ausbleiben des TGV sogar als Chance. Sie nimmt Kontakt zu einem jungen Mann auf und findet über ihn zurück ins Hier und Heute. Von diesem Geschehen liessen sich auch andere in den Bann ziehen: Die Schauspiellegende Jane Birkin sagte ohne Wenn und Aber für die Hauptrolle zu.

Bei aller Begeisterung über die frohe Kunde aus Hollywood: Die Zehnerliste bedeutet noch nicht die Oscarnomination. Giacun Caduff betont es mit Nachdruck und weist darauf hin, dass diese Hürde erst nach einer Reduktion auf eine Fünferliste genommen ist. «Sollten wir sie schaffen, wäre unsere Freude natürlich noch viel grösser.» (Berner Zeitung)