Die Studenten wehren sich

Günstiger Wohnraum in der Stadt Bern ist knapp. Gerade für Studierende, die ein begrenztes Budget haben, gestaltet sich die Wohnungssuche deshalb schwer. Eine mögliche Anlaufstelle wäre etwa der Verein Berner Studentenlogierhaus (VBSL); dieser besitzt sechs Liegenschaften in der Stadt Bern und hat im August einen neuen Standort in Bolligen eröffnet. Im Gegenzug schloss der Verein im Juli sein Logierhaus in der Länggasse – eine Vorgehensweise, die von der Stu­dentInnenschaft der Universität Bern (SUB) stark kritisiert wird.

Weil der gemeinsame Weg mit dem Verein nicht zielführend sei, entschied sich die SUB deshalb dazu, aus dem VBSL auszutreten. Man wolle ihre Ressourcen künftig anders einsetzen, schreibt die StudentInnenschaft in einer Mitteilung. Dabei seien besonders die jüngsten Entwicklungen ausschlaggebend gewesen. Einerseits verlege der VBSL universitätsnahe Standorte vermehrt in die Peripherie, und andererseits biete der Verein kaum noch Wohnraum für weniger als 600 Franken im Monat an.

Ein allgemeines Problem

Obwohl es sich beim Mangel an bezahlbarem Wohnraum um ein allgemeines Problem handle, seien Studierende besonders betroffen, erklärt SUB-Vorstandsmitglied Carole Klopfstein auf Anfrage: «Es gibt viele Studierende, die sich ihr Studium komplett selbst finanzieren müssen. Sie sind oftmals auf einen zentralen Wohnsitz angewiesen, da sie sich zusätzliche Mobilitätskosten nicht leisten können.»

Gerade weil es sich um ein allgemeines Problem handle, müssten auch die Studierenden ein Statement setzen, ist sich die SUB einig. Deshalb sei man aus dem VBSL ausgetreten und suche nun selbst den Kontakt mit der Universitätsleitung sowie anderen Institutionen, welche Zimmer für Studierende zur Verfügung stellen. «Wir sind mehr als bereit, uns aktiv an einem Wohnprojekt für Studierende zu beteiligen», sagt Klopfstein. Die idealste Lösung wäre es aber, wenn der Kanton und die Stadt gemeinsam ein Konzept für eine Entlastung der Wohnsituation ausarbeiten würden. Darin könnte man dann auch Wohnungen für Studierende integrieren. (Berner Zeitung)