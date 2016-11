Die SP sichert sich den zweiten Sitz

Ein hocherfreulicher Tag sei es für die SP, sagte Parteipräsident Roland Sieber gestern. Die Radelfinger haben die Sozialdemokraten bei den Gemeindewahlen auf den zweiten Platz gehievt: Die SP ist neu mit zwei Sitzen im Gemeinderat vertreten und somit nach der SVP (drei Sitze) zweitstärkste Partei im Dorf. Zwar hat auch die BDP weiterhin zwei Gemeinderäte im Gremium sitzen, sie hat aber weniger Parteistimmen erhalten.

Mehr SP-Wähler

Die Ausgangslage für die Gemeindewahlen präsentierte sich so, dass das Gewerbe wegen Kandidatenmangel nicht mehr zu den Wahlen antrat. SP, SVP und BDP buhlten um diesen frei werdenden Sitz.

Alle drei Parteien haben gute Listen eingereicht – dass gerade die SP das Rennen machte, begründete Präsident Sieber wie folgt: «In den letzten Jahren hat sich das politische Klima in Radelfingen verändert. Es sind vermehrt tendenziell linke Wähler zugezogen.»

Auch habe die Partei eine erfolgreiche Kampagne geführt und gute Kandidierende gestellt, führte Roland Sieber weiter aus. Und zwar so gute, dass Gemeinderat Sieber selber um seinen Sitz bangen musste: Mit 318 Stimmen ist Neuzugänger Thomas Kessi fulminant in den Rat eingezogen – Sieber erreichte 291 Stimmen. «Kessi ist im Dorf bekannt, wirkt in Kommissionen und Vereinen mit und war bei den Wahlen unser Zugpferd», sagte Sieber.

Kuhn bleibt Präsident

Wer in Radelfingen im Amt bleiben wollte, darf dies auch: Fünf von sieben Gemeinderatsmitgliedern wurden gestern wiedergewählt. Ueli Kocher (SVP) und Hansjörg Tschannen (Gewerbe) durften wegen der Amtszeit­beschränkung nicht mehr antreten. Für Kocher sitzt neu Andreas Messerli im Gemeinderat. Die Stimmbeteiligung betrug 49,3 Prozent.

Gemeindepräsident Urs Kuhn (BDP) wurde nicht herausgefordert und entsprechend bereits im Oktober in stiller Wahl in seinem Amt bestätigt.

Resultate: Gemeindepräsident: Urs Kuhn (BDP, bisher, still gewählt). Gemeinderat:SVP, gewählt: Christine Gerber (422 Stimmen, bisher), Stephan Hurni (350, bisher), Andreas Messerli (parteilos, 194). Ersatz: Adrian Bucher (170), Sven Burri (121). SP, gewählt: Thomas Kessi (parteilos, 318), Roland Sieber (291, bisher). Ersatz: Corinne Spring (221), Stephan Maag (176). BDP, gewählt: Urs Kuhn (388, bisher), Andreas Waldvogel (337, bisher). Ersatz: Sonja Zimmermann (159), Eric Neuenschwander (68). (Berner Zeitung)