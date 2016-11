Die Lindenhof-Gruppe expandiert nach Schliern

Die Lindenhof-Gruppe setzt ihre Expansion aufs Land weiter fort. Und sichert zugleich die Zukunft der Praxis von Bernhard Hugentobler und Jean Huber in Schliern: Voraussichtlich im Februar tritt sie die Nachfolge der beiden langjährigen Hausärzte an und verlegt gleichzeitig die Räumlichkeiten von der Muhlernstrasse an den Schaufelweg.

Mehr als ein Jahr lang hatten die beiden Hausärzte nach einem Nachfolger gesucht und immer wieder Absagen geerntet. Zwischenzeitlich hatten sie mit ihrer Suche gar die kantonale Spitalpolitik auf den Plan gerufen. Sie hatten das Interesse von Insel-Präsident Joseph Rohrer und dessen Praxisgruppe geweckt, wo doch die Insel im nahen Köniz selber ein Ärztezentrum realisieren wollte. Mit dem Vorwurf im Nacken, er trete mit seiner eigenen Firma in unzulässiger Art in Konkurrenz zum Unispital, nahm sich Rohrer am Schluss selber aus dem Rennen.

Mehr Leute, mehr Ärzte

Mit der Gruppe rund um das Lindenhof­spital sind solche Interessenkonflikte kein Thema mehr. Sie wird die Praxis am neuen Ort mit bis zu vier Ärzten weiterführen, wobei Huber in der Anfangszeit und Hugentobler in einem reduzierten Pensum gar übers nächste Jahr hinaus im Angestelltenverhältnis weiterhin praktizieren werden. Die Aussichten für die Praxis beurteilen die beiden Ärzte generell als gut. Dank der zunehmenden Bevölkerung im Einzugsgebiet sei ein Wachstum von zwei auf drei volle Stellen durchaus realistisch, rechnete Hugentobler im Frühling vor.

Die Lindenhof-Gruppe ihrerseits erinnert an den Trend zu vermehrter Teilzeitarbeit: Dank der bis zu vierköpfigen Teams «bieten wir auch interessante Möglichkeiten für junge Ärztinnen und Ärzte, die dieses Modell anvisieren», lässt sich dazu Direktor Guido Speck zitieren.

Vor allem auf dem Land

Das Ärztezentrum in Schliern ist das vierte seiner Art, weitere sollen folgen. Die Lindenhof-Gruppe ist in ähnlicher Art bereits in Laupen, Gurmels und Mühleberg aktiv geworden. Während sie an den beiden ersten Orten am Montag aufmacht, ist die Eröffnung am dritten Ort ebenfalls für das erste Quartal des nächsten Jahres geplant. Jedes Zentrum wird als separate AG unter dem Dach einer Holding geführt.

Ziel sei es, auf die Art die Grundversorgung auch ausserhalb der Zentren sicherzustellen und so die Notfalldienste zu ­entlasten, so Speck weiter. Immerhin klagen gerade die ländlichen Gebiete über wachsenden Ärztemangel. Entsprechend springt die Lindenhof-Gruppe nicht nur ein, wenn – wie in Gurmels, Mühleberg und eben auch Schliern – Ärzte ihre Praxis aufgeben wollen. Sie baut auch neue Zentren auf, wo dies – wie in Laupen – schon länger passiert ist und damit eine Lücke klafft.

Ob sich die Lindenhof-Gruppe mit den Zentren ihre Patientenbasis sichern will? Die Frage stellt sich angesichts des immer härteren Wettbewerbs, doch Speck verneint. «Der Arzt ist und bleibt frei in der stationären Zuweisung.» (Berner Zeitung)