Die Bahnstrecke ist unterbrochen

Zwischen Lyss und Kerzers ist seit 14.15 Uhr die Strecke für den Bahnverkehr unterbrochen. Die Regionalzüge Lyss-Kerzers fallen aus. Reisende von Lyss nach Lyss Grien-Aarberg oder umgekehrt reisen via Bus 361, Reisende nach Kerzers oder umgekehrt reisen via Bern und Reisende von Aarberg nach Bern oder umgekehrt reisen via Bus 100. Dies teilt die SBB mit.

Unterbruch: Lyss - Kerzers: 29.09.2016 00:00 - 18:15Zwischen Lyss und Kerzers ist die Strecke für den Bahnver... https://t.co/mSHYOjSqka — Railinfo SBB (@railinfo_sbb) 29. September 2016

Der Grund für den Unterbruch ist ein Zug, der die Strecke blockiert. Der Unterbruch dauert gemäss SBB noch bis 15.30 Uhr. (ngg)