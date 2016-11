Der vierte Sitz der Unabhängigen geht auf Kosten der FDP

Jubel bei Unabhängig und engagiert (UUE), Zufriedenheit bei der SVP und Enttäuschung bei der FDP — so kann man die Gemeindewahlen von Rüschegg in Kürze zusammenfassen. Das Resultat von UUE ist fast unglaublich, alle vier Kandidierenden, zwei Bisherige und zwei Neue, werden im Gemeinderat Einsitz nehmen können.

Der Bisherige André Roggli zeigte sich am Sonntag nicht nur hocherfreut, er setzte sogar noch einen drauf: «Aufgrund dieses Resultats ist es naheliegend, dass ich für das Gemeindepräsidium kandidiere, so haben die Stimmberechtigten auch wirklich eine Wahl.» Gewählt wird an der Gemeindeversammlung vom nächsten Freitag, 2. Dezember.

FDP: Ohne Festlaune

Schon im Vorfeld der Gemeindewahlen hatte FDP-Mann Markus Hirschi Interesse am Präsidium signalisiert. Trotz seiner Wiederwahl war Hirschi nach Bekanntwerden der Resultate nicht gerade in Festlaune, weil sein Parteikollege, der Bisherige Erich Schmocker, abgewählt wurde.

«Das ist wegen des Proporzsystems. Bei der Anzahl Stimmen steht Schmocker auf dem vierten Platz, trotzdem hat es ihm nicht gereicht», hadert Markus Hirschi mit Schmockers Wahlresultat, sagt aber: «Jetzt erst recht. Ich hoffe auf das Gemeindeprä­sidium.»

SVP: Zwei Sitze

Die SVP ist mit einer Zweierliste in die Wahlen gezogen, mit einem Bisherigen und einem Neuen. Beide wurden gewählt, so wie sich das Parteipräsident Jürg Hostettler erhofft hatte: «Wir haben unser Wahlziel erreicht», sagt er und zeigt sich zufrieden, aber trotzdem ohne viel Lust zum Feiern.

«Ich finde die Abwahl von Erich Schmocker sehr schade», erklärt er und bedauert, dass im zukünftigen Gemeinderat die Bürgerlichen eine Minderheit sein werden. «Aber das ist eben Demokratie.»

Resultate

Gemeindepräsident: Die Wahl wird an der Gemeindeversammlung vom Freitag, 2. Dezember, durchgeführt.

Gemeinderat:UUE, gewählt: André Roggli (582 Stimmen, bisher), Alfred Mitterer (bisher, 561), Fabienne Nussbaum (264), Daniela Zurbriggen (230). SVP, gewählt: Gottfried Fankhauser (377, bisher), Jürg Hostettler (262). FDP, gewählt: Markus Hirschi (335, bisher). Ersatz: Erich Schmocker (282, bisher), Robert Kohli (178). (Berner Zeitung)