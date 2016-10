Der vergessene Westen?

Was haben die Volksschulen Höhe, Gäbelbach und Stöckacker gemeinsam? Zum einen liegen sie alle im Westen der Stadt Bern. Zum anderen sind es die drei Schulhäuser, die in der Immobilienbewertung der Stadt Bern am schlechtesten abschneiden. Und dabei handelt es sich leider nicht um statistische Ausreisser. Das Gesamtresultat zeigt, dass die Schulkreise Bümpliz und Bethlehem über schlechtere Schulhäuser verfügen als der Rest der Stadt.

Bei einem solchen Resultat stellen sich zwangsläufig unangenehme Fragen. Wie kommt es, dass die RGM-Hochburgen – wie etwa die Länggasse – über die besseren Schulen verfügen als der Westen? Könnte es sein, dass sich hier die Untervertretung des Westens im Stadtrat rächt? Von den 80 Berner Stadträten kommen aktuell nur gerade deren 5 aus Bümpliz. Und Bethlehem ist im Stadtrat gar nicht vertreten.

Die Qualitätsunterschiede bei den Schulhäusern sind über mehrere Jahrzehnte zustande gekommen. Also lange – sehr lange – bevor Thomas Pfluger im Jahr 2014 sein Amt als Stadtbaumeister aufgenommen hatte. Für ihn steht aber ausser Frage, dass weder politisches Kalkül noch irgendeine Taktik hinter diesen Ergebnissen steckt. Dagegen spreche schon allein die Tatsache, dass die Immobilienbewirtschaftung bis 2014 während 12 Jahren ausgelagert und Aufgabe der Stadtbauten Bern (Stabe) gewesen war.

Pfluger sieht die Ursache für die Unterschiede in den steigenden Schülerzahlen. «Wir verzeichneten in den letzten Jahren in vielen Schulkreisen einen steigenden Bedarf an Schulraum, doch deutlich weniger im Westen.» Die knappen Mittel für die Investitionen in die Schulhäuser wurden darum jeweils dort verwendet, wo man sanieren und gleichzeitig ausbauen musste. «Priorität hat, dass jeder Schüler in der Stadt Bern in einem Schulhaus ein Dach über dem Kopf hat», so Pfluger. Selbst wenn man nicht Bauexperte ist, scheint es sinnvoll, Ausbau und Sanierung jeweils zu verbinden.

Letztlich obliege der Entscheid, wann wo saniert werden muss, nicht dem Stadtbaumeister, sondern Immobilien Stadt Bern (ISB) sagt Pfluger. ISB ist Eigentümer und Betreiber der Liegenschaften.

Der politische Chef von ISB ist Gemeinderat Alexandre Schmidt (FDP). Aufgrund der Bewertungen sei für ihn sonnenklar, dass der Westen bei der Schulhaussanierung künftig Priorität geniessen müsse, sagt der Finanzdirektor. «Solche Unterschiede zwischen den Quartieren sind für mich nicht akzeptabel. Deshalb handle ich.» (Berner Zeitung)