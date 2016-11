Der grosse Tag der Zibele

Der letzte Montag im November bedeutet für die Marktbesucher flanieren, Glühwein trinken und einkaufen. Für die Familie Marti aus Kallnach ist der Berner Zibelemärit ein langer, harter Arbeitstag, auf den sie sich seit März vorbereitet hat. Da wurden die Zwiebelsamen in die schwarze Erde des Grossen Mooses gelegt; Ernte war im August. Ende September waren die Zwiebeln trocken, und das grosse Flechten konnte beginnen: Aus rund drei Tonnen Zwiebeln entstanden Kränze, Zöpfe mit und ohne Knoblauch, beides immer mit einem Trockensträusschen.

Tagwache um 2 Uhr früh

Gestern war es dann so weit: Barbara Marti und ihre Tochter Florence standen schon um 2 Uhr früh auf. «Als wir kurz vor 4 Uhr mit dem Aufstellen des Standes begannen, kamen schon die ersten Kunden», sagt die Gemüsebäuerin. Ihr scheint, die Leute kämen jedes Jahr früher an den Zibelemärit. Dies wohl, um dem «Gstungg» auszuweichen. Denn Zug um Zug sowie unzählige Cars bringen Tausende von Marktbesuchern aus allen Winkeln der Schweiz und dem nahen Ausland in die Bundesstadt.

Trotz der eiskalten Bise gab es in den Berner Gassen wiederum fast kein Durchkommen. An den drei Ständen der Familie Marti und bei den 175 anderen Anbietern von Zwiebeln lief das Geschäft rund. Viel Zuspruch erfuhren auch Glühwein und Zibelechueche. Diese halfen, dem kalten Wind zu trotzen. (Berner Zeitung)