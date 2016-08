Der Rechtsstreit ist beendet

Ostermundigen Die Würfel sind gefallen: Die Gemeinde Ostermundigen will in der krisengeschüttelten Pensionskasse PVS BIO bleiben. Und sie muss 31,6 Millionen Franken an die Sanierung zahlen. Parlament und Volk werden dazu kaum etwas zu sagen haben. Mehr...

Von Markus Zahno 09.06.2016