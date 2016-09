Der RBS sucht drei Einweg-Brücken

Ab durch die Mitte! So könnte man den Verlauf der RBS-Linie zwischen Zollikofen und Moosseedorf entlang der Zürichstrasse bei der Unterführung beschreiben. Oberhalb verläuft die SBB-Linie in Richtung Biel, links die Kantonsstrasse und rechts etwas erhöht die SBB-Linie in Richtung Burgdorf.

Und im Untergrund verlaufen Kanalisationsleitungen. Genau an dieser Stelle baut der Regionalverkehr Bern-Solothurn in den nächsten Jahren den Streckenabschnitt auf Doppelspur aus (siehe Kasten). Ein äusserst komplexes und für die Ingenieure sehr herausforderndes Unterfangen.

Ein Spezialfall

Aktuell laufen die Vorbereitungsarbeiten, bei welchen die Kanalisation unter die Kantonsstrasse verlegt wird. «Anfang nächstes Jahr beginnen wir mit dem eigentlichen Doppelspurausbau», sagt RBS-Sprecherin Fabienne Thommen. Für diese Bauphase sucht der RBS nun einen Hersteller von drei Hilfsbrücken. Über diese soll der Bahnverkehr zwischen Bern und Biel weiterrollen, wenn die neue Bahnunterführung im Tagbau realisiert und auf Doppelspur ausgebaut wird.

Diese Brücken sind vergleichbar mit Abdeckungen beim Leitungsbau in einer Siedlung. Dort werden die Gräben jeweils mit Metallplatten abgedeckt, damit die Stellen für Fussgänger oder Fahrzeuge passierbar bleiben. Der RBS sucht nun ähnliche Elemente, einfach im XXL-Format.

Diese drei Brücken sind «projektspezifische Einzelanfertigungen», heisst es in der Ausschreibung. Sie weisen Spannweiten zwischen 16,8 und 19,8 Metern auf und werden die Gleise der SBB-Linie in Richtung Biel sowie das Anschlussgleis für die Kiener+Wittlin AG tragen. Eigentlich hätten die SBB für solche Baustellen Standardhilfsbrücken.

«Wir haben aber einen Spezialfall», sagt Daniel Spring, Leiter Infrastruktur beim RBS. Der betroffene Bereich liege in einer leichten Kurve, und der Einbau dürfe nicht zu hoch sein. Als dritte Vorgabe müssten die Züge die Stelle mit 80 Kilometern pro Stunde passieren können. Das sei eine Auflage, damit der Fahrplan eingehalten werden könne, begründet Daniel Spring.

Es gibt nur wenige Hilfs­brücken, welche all diese Anforderungen erfüllen. «Alle sind ausgebucht», sagt Daniel Spring. Deshalb blieb dem RBS nichts anderes übrig, als diese Brücken selber bauen zu lassen. Weil der RBS solche Hilfsbrücken «nur alle 50 Jahre» benötige, werden sie für den einmaligen Gebrauch ausgelegt.

Es ist vorgesehen, die Hilfsbrücken nach 18 Monaten zu entsorgen. Vielleicht haben die Stahlelemente dann bereits Rost angesetzt. Wegen der kurzen Nutzungsdauer ist vom Hersteller kein Korrosionsschutz für die Brücken gefordert. (Berner Zeitung)