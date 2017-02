Der Mann hinter Henä

Sein Soloalbum «mängisch» schaffte es in den Schweizer Albumcharts 2016 direkt auf Platz 8. Einige seiner Lieder werden im Radio regelmässig gespielt. Doch wer hinter dem Künstlernamen Henä steckt, ist kaum bekannt. Bei einem Besuch in seinem Zuhause in Busswil gewährt uns Heinrich «Henä» Müller ei­nen Einblick in sein Leben.

Eines wird schnell klar: Der Liedermacher ist kein Mensch der bedächtigen Sorte. Die Sätze sprudeln nur so aus ihm heraus. Dabei leuchten seine Augen. Er liebe das Leben, sagt er, und man glaubt es ihm sofort. Müller bezeichnet sich als Macher und auch als Entdecker.

Dazu passt der Text seines neusten Songs. Und wenn es nicht beim ersten Mal klappe, dann halt bei einem weiteren Versuch, singt Henä, um gleich noch einen Refrain anzufügen: «Es isch nid jede so schlau wie Da Vinci.»

Die Vergleiche mit Gölä

Was nicht zu Müller als Macher passt, ist seine späte Karriere als Musiker. Lange Zeit hat der 48-Jährige nur für seinen engsten Freundeskreis und die Familie komponiert und gesungen. Öffentliche Auftritte waren selten. Vor viel Publikum spielte er erst 2006, bei einem Konzert in der Kufa Lyss.

«Der Applaus, die Atmosphäre, das war geil, und ich wollte mehr davon», erinnert er sich. Zehn Jahre später hat er bei Radio SRF sein Album «mängisch» eingereicht. Dieses erhielt offenbar sofort das Prädikat «spielenswert». Seither ist Henä regelmässig im Radio zu hören.

In der Folge wurde Henä oft mit Gölä verglichen. Seine Stimme, sein Dialekt und auch die süffigen Melodien schafften den Zusammenhang. Für Müller ist dies aber kein Thema. «Meine Texte sind anders, sie zeugen von meinem Leben, meinen Erfahrungen», sagt er.

Ein Macher und Entdecker: Heinrich Müller, bekannt unter dem Namen Henä, will mit seinen Liedern eine positive Botschaft rüberbringen. Bild: Enrique Muñoz García

Noch etwas ist dem Liedermacher wichtig. «Ich gebe keine politischen Statements ab.» Wenn er «Das, was mir zäme hei, gits nid für eine allei» singe, dann sei das seine Lebenserfahrung. Jeder könne daraus nehmen, was für ihn stimme.

Konsequenterweise hat Müller auch dem neuen Stadtpräsidenten von Burgdorf, Stefan Berger, eine Absage für einen Auftritt erteilt. Berger sei zwar ein Freund von ihm, aber an einem politischen Anlass singe er nun mal nicht.

Nach den Sternen greifen

Im Keller seines Hauses hat der Unternehmer und Vater dreier Söhne einen Übungsraum ein­gerichtet. Hier, inmitten von Gitarren, einem Schlagzeug und weiteren Instrumenten, schreibt er an seinen Songs und holt ab und zu auch die Familie zu einer Jamsession. Einzig das Klavier steht oben im Wohnzimmer.

Auch wenn Henä die Hauptarbeit leistet, unterwegs ist er meistens mit weiteren Musikern. «Sie sind mein Boden, wir bilden ein Ganzes», sagt er. Und da ist er wieder, Müllers Umgang mit der Sprache: prägnant und doch irgendwie blumig. Er sei kein Hochglanzmensch, sagt er von sich. Seine Art zu kommunizieren sei direkt, transparent und ungeschminkt.

Als Sänger wolle er eine gute Botschaft über­bringen. Er sei nicht einer, der in seinen Liedern jammere. Müller ist überzeugt: «Nur wer etwas ausprobiert, kann Erfolg haben.» Diese Haltung besingt er auch im neusten Song. «Greif nach den Sternen», rät er den Zuhörern.

Die Reisen haben ihn geprägt

Ein wenig nach den Sternen gegriffen hat Müller auch beruflich. Nachdem er eine Lehre als Chemielaborant abgeschlossen und eine Weltreise unternommen hatte, gründete er 1998 seine eigene Firma. Seither hat er sich als Spezialist für Massenspektrometrie profiliert. In diesem Rahmen reist er viel und trifft sich mit Menschen aus aller Welt.

Das präge ihn, sagt Müller. Extremismus jeder Art lehne er ab. Da halte er sich lieber an die alltäglichen Begegnungen, die feinen Unterschiede zwischen Menschen und die Vielfalt, die das Leben zu bieten habe. (Berner Zeitung)