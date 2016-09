Der Herbst kommt, die Brache bleibt

Bewegung im Chessu

Zwar bleibt die Planung auf dem Gaswerkareal kompliziert, doch beim Jugendzentrum Gaskessel ist den Stadtbehörden ein Durchbruch gelungen. In einer gemeinsamen Absichtserklärung – einem sogenannten Letter of Intent – einigten sich die «Chessu»-Betreiber mit Immobilien Stadt Bern, dem Stadtplanungsamt sowie dem Jugendamt auf ein gemeinsames Vorgehen.



«Darin ist vereinbart, dass die Gaskessel-Betreiber mithelfen, auf dem Gaswerkareal nach einem neuen Standort für das Jugendzentrum zu suchen», bestätigt Gemeinderat Alexandre Schmidt, dessen Finanzdirektion beim gemeinsamen Projekt auf Stadtseite federführend sein wird. Wichtige Einschränkung, ohne die sich die «Chessu»-Betreiber nicht hätten ins Boot holen lassen: «Sie verpflichten sich damit in keiner Weise zu einem Umzug», so Schmidt. «Der Letter of Intent stellt einen eigentlichen Neu­beginn der Planung dar, und die Rückfallebene, falls keine Lösung gefunden würde, ist der Status quo.»



Damit sei der Knoten entschnürt, freut er sich. Es sei «alles andere als selbstverständlich», dass die Gaskessel-Betreiber «in einen Prozess mit offenem Ausgang einsteigen». Vorgesehen sei, alternative Standorte zu testen, indem an diesen beispielsweise ein Fest oder ein Konzert organisiert werde. Dabei lasse sich etwa untersuchen, ob es im Dalmaziquartier auf der anderen Aareseite zu Lärmimmissionen komme oder ob sich die Besucherinnen und Besucher auf dem Heimweg quartier­verträglicher als heute lenken lassen. «Gerade was Letzteres angeht, bin ich überzeugt, dass es bessere Lösungen gäbe», sagt Schmidt.



Je nach künftiger Nutzung und Überbauung des Gaswerkareals sind Konflikte mit dem Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel absehbar. Laut Kritikern der bisherigen Workshops und der Testplanung ist der Umgang mit dem «Chessu» einer der blinden Flecken der bisherigen Planung. In der Testplanung sei die Frage nach einer Lösung für das Jugendzentrum «nicht mal ansatzweise ernsthaft gestellt worden», schrieben die Betreiber in ihrem Jahresbericht 2014 – obwohl sowohl der Gemeinderat wie eine Jugendmotion dies verlangt hatten. hae