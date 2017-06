Der Garagen-Einbrecher ist geständig

In der Nacht auf Montag, 12. Juni 2017, war in Walkringen ein unbekannter Täter in einen Garagenbetrieb eingebrochen und hatte unter anderem Bargeld gestohlen. Insbesondere dank Hinweisen aus der Bevökerung konnte die Polizei den mutmasslichen Täter – einen 22-jährigen Mann - noch am gleichen Tag anhalten.

In der Einvernahme war der junge Mann geständig, den Einbruchdiebstahl begangen zu haben. Er wird sich vor der Justiz verantworten müssen. Damit seien die polizeilichen Ermittlungen zum Fall nun abgeschlossen, schreibt die Kapo Bern am Mittwochnachmittag in einem Communiqué. Der Fall wird zuhanden der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland rapportiert. (chh/pkb)