Der DJ war der Drahtzieher

Schuldig! Der Berner DJ senkte den Kopf, vergrub sein Gesicht in die Hände. Während Gerichtspräsident Urs Herren am Freitag das Urteil begründete, schaute der 47-Jährige immer wieder zu seiner Frau, die im Saal sass, und zu seinem Verteidiger. Seine Augen waren rot und feucht. Der Schuldspruch traf ihn mit voller Wucht.

Der DJ hatte stets bestritten, etwas mit dem Vorfall am 1. Mai 2012 zu tun zu haben. Damals hatte es an der Grubenstrasse in Ostermundigen eine heftige Explosion mit anschliessendem Brand ­gegeben. Zerstört wurde die hoch versicherte Plattensammlung des DJ. Zwei Brandstifter wurden bei der Explosion verletzt. Das Feuer war absichtlich im Lager gelegt worden, Benzin und Brandbeschleuniger waren im Spiel.

Verschiedene Versionen

Das Gericht habe eine «Auswahlsendung» gehabt, wie sich das Ganze abgespielt haben könnte, sagte Urs Herren. Die Aussagen der beiden Brandstifter änderten sich im Laufe des Verfahrens und während der Verhandlung. Die Bandbreite reichte von «realistisch» über «unwahrscheinlich» bis «abgesprochen», sagte der Gerichtspräsident. Es gab keine direkten Beweise, das Urteil stützte sich auf Indizien. «Es geht nicht um die Wahrheit, sondern um die Wahrscheinlichkeit», sagte der Gerichtspräsident.

Am Schluss haben aber alle Überlegungen dazu geführt, dass nur der DJ der Auftraggeber gewesen sein kann. Der Mann wurde wegen Anstiftung zur Brandstiftung, versuchten Versicherungsbetrugs und dreier weiterer Delikte zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von 72 Monaten verurteilt. Das Gericht blieb damit nur drei Monate unter dem Antrag des Staatsanwalts.

Der DJ hatte ein paar Monate zuvor seine grosse Schallplattensammlung nach Ostermundigen gezügelt und diese erstmals versichert, für eine Deckungssumme von 200'000 Franken. Im April – und noch am Explosionstag selber – versicherte er sich bei seinem Berater zweimal, dass die Platten gedeckt sind. Vielsagend ist ein reger SMS-Verkehr mit dem Vermieter des Lagerraums. Weil der DJ selber keinen Schlüssel besass, forderte er den Vermieter auf, die Türe nicht abzuschliessen. Am Abend hatten so die beiden Männer, einer von ihnen arbeitete für den DJ, Zutritt zum Lager.

Stets im Hintergrund

Am Nachmittag gab es laut Gericht keine Vorbereitungen, das Risiko wäre zu gross gewesen. Erst am Abend ist das Benzin ausgeschüttet worden. Dass das explosive Gemisch gleich in die Luft fliegen würde, damit hatten die Männer nicht gerechnet, sie waren unachtsam. Zu dieser Zeit befand sich der DJ an einem Fussballmatch. «Das passt zu ihm. Er blieb stets im Hintergrund», so das Gericht.

Als Betrug und ungetreue ­Geschäftsbesorgung taxierte das Gericht das Verhalten des DJ bei einer GmbH. Die habe nur dazu gedient, Geld zu beschaffen und für private Zwecke abzuzweigen. So konnte er den hohen Lebensstandard beibehalten. Noch im Gerichtssaal kündete der Verteidiger des DJ an, dass er das Urteil weiterziehen werde.

Gefängnis für Brandstifter

Das Gericht verurteilte die beiden Brandstifter, zwei Cousins, zu Gefängnisstrafen. Sie machten sich auch der Gehilfenschaft zum Versicherungsbetrug schuldig. Der Ältere von ihnen, der noch für weitere Delikte angeklagt war, erhielt 42 Monate, dazu eine teilbedingte Geldstrafe von 250 Tagessätzen. Der Jüngere kommt mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten weg. Die schwere Verletzung war strafmildernd. (Berner Zeitung)