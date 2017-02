Der Chappele-Märit wächst nach oben

Die Tage des Chappele-Märit sind gezählt. Das 1978 eröffnete Einkaufszentrum der Migros in Hinterkappelen genügt den Ansprüchen des Grossverteilers nicht mehr. Deshalb plant er am bisherigen Standort im Kappelenring einen Neubau, das heutige eingeschossige Gebäude wird abgerissen. Das Projekt ist auf guten Wegen. Das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung hat die Überbauungsordnung genehmigt. Rund 25 Millionen wird die Genossenschaft Migros Aare investieren.

Ein wichtiges Puzzleteil im Projekt ist ein Ladenprovisorium während der Bauzeit. Denn der Chappele-Märit ist die einzige grössere Einkaufsmöglichkeit in Hinterkappelen. Der Standort für diese Zwischenlösung ist inzwischen festgelegt. Er liegt schräg vis-à-vis auf Landwirtschaftsland. Der Landbesitzer hat zugesagt. Aber das Provisorium in der Landwirtschaftszone benötigt noch eine Ausnahmebewilligung des Kantons.

«Diese ist uns in Aussicht gestellt worden», sagt Migros-Sprecherin Andrea Bauer. Ende Februar wird das Baugesuch für das Provisorium bei der Gemeinde Wohlen eingereicht. Etwa Mitte Jahr wird die Eingabe für das Neubauprojekt erfolgen. Der Abbruch und der Start des Neubaus seien frühestens Ende 2017 realistisch, ergänzt Andrea Bauer.

Dichtere Nutzung

Neben dem eingeschossigen Ladentrakt wird die Migros ein fünfstöckiges Gebäude mit 35 ­altersgerechten Wohnungen (hauptsächlich mit 21/2 oder 31/2 Zimmern) erstellen. Diese seien natürlich auch für jüngere Leute mietbar, sagt Andrea Bauer. Die Gemeindeversammlung Wohlen hat 2009 im Rahmen der Ortsplanungsrevision einer dichteren Nutzung zugestimmt.

In dieser Zone mit Planungspflicht und in der Überbauungsordnung ist festgelegt, dass der Eingangsbereich auf die Nordseite verlegt wird. Er soll den alten Dorfteil und insbesondere das Domicil Hausmatte besser an das Einkaufszentrum anbinden, erklärt Gemeindepräsident Bänz Müller (SP plus).

Der Vorplatz wird verkehrsfrei und wie bisher für Marktstände zur Verfügung stehen. Die Warenanlieferung wird an die Südostecke des Gebäudes und ins Innere verschoben, was den Lärm reduzieren soll. Die oberirdischen Parkplätze werden auf 10 reduziert. Dafür gibt es neu im Untergeschoss 70 Kundenparkplätze. Die Migros hat mit der Gemeinde vereinbart, dass sie das Gebäude am neuen Wärmeverbund Kappelenring (Energie aus dem Wohlensee) anschliesst, sofern dieser beim Baustart verfügbar ist.

Mieter zügeln mit

Die Ladenfläche wird im Neubau von 900 auf 1200 Quadratmeter vergrössert. Ein Restaurant oder ein Take-away wird es nicht geben. Die bisherigen eingemieteten Läden (Denner, Coiffeur, Drogerie, Kiosk) werden den Umzug ins Provisorium und anschliessend in den Neubau mitmachen.

Die Bauzeit beträgt rund zwei Jahre, sodass der neue Chappele-Märit frühestens Ende 2019 eröffnet werden kann. (Berner Zeitung)