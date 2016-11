Der Abend des toten Dichters

Wären nur die Deutschstunden im Gymnasium so unterhaltsam gewesen! Eine Qual war es, Heinrich Heines Gedicht «Die schlesischen Weber» Zeile für Zeile zu analysieren. «Deutschland, wir weben dein Leichentuch, / Wir weben hinein den dreyfachen Fluch – / Wir weben, wir weben!» Es nahm kein Ende – dabei hätte damals doch anderes interessiert als der Weberaufstand von 1844.Und jetzt steht dieser Uwe Schönbeck auf der Bühne der Cappella, mit nichts ausser einem Sofa, ein paar Notizen und einem Porträt des Dichters. Eben: «Uwe – alleine mit Heine». Uwe Schönbeck hat sich in seinem fünften Kabarettprogramm kein einfaches Thema ausgesucht. Das sieht man auch am Publikum, das für eine Uraufführung ziemlich bescheiden ist.

Dabei gibt es viel zu entdecken. Heinrich Heine war ein politischer Mensch, ein Romantiker, der diese Romantik oft genug ins Satirische kippen liess – und nicht zuletzt ein grosser Frauenheld. «Heine war ein kleiner Chauvinist – und klein war er wirklich, zwischen 1,52 und 1,57 Meter. Also kleiner als Woody Allen», erzählt Uwe Schönbeck.

Der Schauspieler vermag mit seiner tragenden Stimme und der fesselnden Mimik Heines Biografie und Werk eindrücklich zu einem dichten Ganzen zu verweben. Mal rezitiert er ein Gedicht, mal erzählt er eine Anekdote, mal spielt er eine Brieferzählung nach. Und weil Schönbeck ausgebildeter Opernsänger ist, kann er auch das eine oder andere Gedicht singen. Viele von Heines Gedichten wurden nämlich vertont, nicht zuletzt die Loreley, die sich erst als Lied «Ich weiss nicht, was soll es bedeuten» verbreitete.

Ja, denn auch das schenkt Uwe Schönbeck denen, die sich einen Abend lang mit einem längst verstorbenen Dichter auseinandersetzen. Man kann plötzlich Anekdoten erzählen, weiss, dass der geborene Jude sich evangelisch taufen liess, um in den deutschen Staatsdienst treten zu können. Verwehrt wurde es ihm trotzdem, worauf er bitter resümierte: «Ich bereue sehr, dass ich mich getauft hab; ich seh noch gar nicht ein, dass es mir seitdem besser gegangen sey, im Gegentheil, ich habe seitdem nichts als Unglück.»

Man könnte jetzt natürlich einwenden, dass diese Informationen auch auf Wikipedia zu finden seien. Und das mag sogar stimmen. Auch der Gymnasiallehrer hat damals sicher einiges über Heine erzählt, doch hängen geblieben ist nur «Wir weben, wir weben». Mit Uwe Schönbeck hingegen macht die Erkundung von Heinrich Heine Spass. Denn bei ihm verwandelt sich ein romantisches Gedicht auch einmal in einen Rap. Yeah!



