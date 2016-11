Das sind die Hobbys der Stadtrats-Kandidierenden

Was machen die Stadträtinnen und Stadträte, wenn sie gerade nicht im Stadtrat sind? Ihre beliebtesten Hobbys sind Reisen, Wandern, Kochen und Lesen. Das ergab eine Umfrage von Smart­vote unter allen Stadtratskandidatinnen und -kandidaten.

Reisen, Wandern, Kochen, Lesen und natürlich auch die Politik sind bei sämtlichen Parteien hoch im Kurs. Doch offenbar wirkt sich die politische Einstellung auch auf die Freizeitgestaltung aus.

Die SVP fährt Ski

So lassen etwa die SVP-Kandidaten ihre Seele gerne beim Skifahren oder beim Schwimmen baumeln. «Schwimmen ist ein sehr gutes Training für den ganzen Körper», sagt SVP-Stadtrat und Hobbyschwimmer Roland Iseli. Er schwimmt am liebsten im Meer, dazu kommt er aber leider nur, wenn er gerade im Urlaub ist. Dass bei seiner Partei Schwimmen und Skifahren beliebte Hobbys sind, ist für Iseli nur logisch. «Wir bewegen uns gerne in der Natur.»

Die FDP entspannt mit Yoga

Ihren inneren Frieden finden die FDP-Kandidierenden gemäss Smartvote-Umfrage besonders gerne beim Yoga. «Dieses Hobby entspannt und setzt neue Energien frei», sagt FDP-Stadträtin Alexandra Thalhammer. Sie betreibt seit etwa fünf Jahren einmal pro Woche Iyengar-Yoga, eine aktive und anstrengende Yogaversion. Dass dieses Hobby von den Freisinnigen der Stadt Bern oft ausgeübt wird, überrascht Thalhammer nicht. «Sehr viele Frauen machen gerne Yoga, und bei der FDP kandidieren sehr viele Frauen.»

Ebenfalls beliebt bei der FDP: Sport allgemein, Flamenco, Segeln und das Theater.

Die Mitte mag Musik

Neben Sport ist bei den Mitteparteien Musik ein äusserst beliebtes Freizeitvergnügen. GLP-Kandidat Michael Ruefer hat lange in Chören gesungen und auch Gitarre gespielt. «Musik spielt für mich eine wichtige Rolle», sagt er. Ruefer ist vor allem an klassicher Musik interessiert, wegen seiner Vorliebe für die italienische Kultur kennt er sich auch in der aktuellen Musikszene Italiens aus. Über die Gründe, warum gerade die Musik bei den Mitteparteien ein sehr beliebtes Hobby ist, kann Ruefer nur mutmassen. «Wir sind breit und offen. Und vielleicht hat traditionelle Kultur, wie eben die Musik, bei uns einen höheren Stellenwert als bei anderen Parteien.»

Rot-Grün fährt Velo

Das ist jetzt natürlich keine Überraschung: Bei den Parteien des RGM-Bündnisses fahren die Kandidatinnen und Kandidaten in ihrer Freizeit ausserordentlich gerne Velo. «Letztlich setzen das Grüne Bündnis und wir uns in der Politik auch besonders fürs Velo ein», sagt SP-Stadtrat David Stampfli. Für ihn ist das Velo sehr viel mehr als ein umweltfreundliches Verkehrsmittel. «Velofahren gibt mir ein Gefühl von ­Freiheit und Unabhängigkeit, kombiniert mit Leichtigkeit und Beweglichkeit.»

Wenn sie gerade nicht Velo fahren, geniessen RGM-Politiker ihre freien Stunden gerne auch beim Schwimmen, beim Fussballspielen oder beim Musizieren. (Berner Zeitung)