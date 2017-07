Das kann passieren, wenn der Mähdrescher Funken schlägt

Dass es bei trockenem und heissen Wetter nicht viel braucht, um in der Natur ein Feuer zu entfachen, erlebte ein 19-Jähriger am Dienstagnachmittag in Bösingen FR. Der junge Mann war gerade dabei, mit dem Traktor ein Gerstenfeld zu dreschen, als plötzlich das halbe Feld in Flammen stand.

Die alarmierte Feuerwehr von Schmitten und die Freiburger Kantonspolizei machten später einen «Funkenschlag im Bereich der Einzugsschiene des Mähdreschers» für den Flächenbrand verantwortlich, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Feuerwehr hatte das Feuer rasch unter Kontrolle. Beim Brand wurde niemand verletzt. (mib/pd)