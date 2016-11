Das Personal schlägt Alarm

«Die Teilnahme an der Mitarbeiterbefragung ist hoch. ( . . . ) Die Resultate machen Freude. ( . . . ) Gerne verwöhnen wir Sie anschliessend mit einem Apéro riche.» Dies steht in einer Mitarbeiterinformation an die Angestellten des Seelandheims Worben. An der Informationsveranstaltung im November haben etwa 150 der rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilgenommen. Am Apéro riche nur etwa 40. Wieso?

«Spärliche Kommunikation»

Fast gleichzeitig erreichen die Zeitung «Bieler Tagblatt» ein anonymer ausführlicher Brief und ein Leserbrief zum Seelandheim. Den Leserbrief unterschrieben hat Fritz Nikles aus Worben, Beistand einer Person, die im Heim lebt.

Man höre so manches über das Heim von den Worbenern, die dort arbeiten, sagt Nikles, deshalb der Leserbrief: «Bei mir haben sich Leute gemeldet, die eine Änderungskündigung erhalten haben und einen neuen Vertrag mit ­schlechteren Konditionen.» Nikles rügt die spärliche Kommunikation von Geschäftsführer Markus Dürst: «Die Leute haben Angst und arbeiten deshalb schlechter.»

Wie diese schlechte Kommunikation aussehen kann, wird so geschildert: Eine ganze Abteilung wird ins Büro zitiert. Eine Person* wird in der Folge in ein anderes Büro gebracht. Den Versammelten wird mitgeteilt, die abwesende Person erhalte möglicherweise die Kündigung.

In der Folge wird ein Teil der Gruppe aufgefordert, wieder den Arbeitsplatz aufzusuchen. Dieser Gruppe werden später Änderungskündigungen vorgeschlagen und eine Versetzung in andere Abteilungen – in Bereichen, die teilweise nicht ihren Berufen entsprechen. Jene, die im Büro bleiben durften, können ihre Stelle behalten.

Drastische Lohnkürzungen

Die Folge dieses Durcheinanders sind verweinte Gesichter, verängstigte oder wütende Personen. Zumal die Änderungskündigungen schwere finanzielle Folgen haben: Die Rede ist von Lohnkürzungen von bis zu 1000 Franken pro Person und Monat.

Restrukturierungen, Stellenabbau und schlechte Kommunikation sind ein giftiges Gebräu – dass dem tatsächlich so ist, bestätigen Gespräche mit Personen, die im Seelandheim arbeiten, entlassen und freigestellt wurden oder freiwillig gegangen sind. Etliche dieser Personen sind in psychologischer Behandlung.

Leistungsabbau

Aus einem Papier, das dem «Bieler Tagblatt» vorliegt, geht hervor, dass im Heim drastische Sparmassnahmen ergriffen werden. Zahlreiche Stellen werden gestrichen. In der Verwaltung, der Schreinerei, der Gärtnerei, der Wäscherei und im Unterhalt.

Immerhin wird versprochen, dass die Stellen durch Fluktuation abgebaut würden – gemäss Recherchen wurde mehreren Personen jedoch aus finanziellen Gründen gekündigt. Seit Dürst vor vier Jahren sein Amt angetreten hat, haben etwa 15 Kaderleute und Spezialisten das Heim verlassen.

Heimclown muss gehen

Dem Heimclown soll gekündigt werden, die Transporte Behinderter zur Tagesstätte werden gestrichen, die Flachwäsche wird outgesourct, das Angebot der ­Bäckerei reduziert.

Total werden gemäss einem internen Papier in diesem Jahr 110'000 Franken eingespart. Nächstes Jahr sollen es 959'000 Franken werden. Gemäss Recherchen mit gutem Grund: Das Defizit für dieses Jahr soll zwischen 800'000 und einer Million Franken betragen.

Eingestellt und eingespart

Wie konnte es so weit kommen, nachdem unter dem Ehepaar Marthaler, das das Heim bis vor vier Jahren leitete, meist eine ausgeglichene Rechnung vorgelegt worden war? Ein Teil der Mehrkosten lässt sich durch ein Dokument erklären, das ebenfalls dem «Bieler Tagblatt» vorliegt: «Im Kerngeschäft, der Betreuung und Pflege, werden wir weiterhin einen überdurchschnittlich hohen Stellenplan führen ( . . . ).» Verschickt wurde die Information im November, unterschrieben ist sie von Geschäftsführer Dürst. Intern ist die Rede von sechs Stellen mehr, als der Stellenplan des Kantons vorsieht.

Doch es werden auch andere Gründe genannt. Die Rede ist von zusätzlichen Spezialisten, beispielsweise im IT-Bereich, im Qualitätsmanagement, in der Administration und in der Pflege, die unter der neuen Leitung eingestellt wurden. Von Personen, die sechsmonatige Kündigungsfristen hatten und freigestellt wurden – während einer Freistellung muss der Lohn weiter bezahlt werden.

Kurz: «Erst wurden neue Stellen geschaffen, danach Aufgaben an Privatunternehmen ausgelagert und Änderungskündigungen vorgenommen», sagt eine Person. Das Personal werde angehalten, extrem sparsam zu sein, sagt eine andere Person: «Doch das Gesparte wird sogleich anderswo wieder ausgegeben.»

Küche für 400'000 Franken

Als Beispiel dafür wird ein altes Gebäude genannt, in dem vier neue Küchen eingebaut und die Wohnbereiche saniert wurden; insgesamt wurden 400'000 Franken investiert. Die Küchen würden nur zum Teekochen und «Güezle» genutzt – das Essen für die Bewohner kommt aus der Hauptküche.

Eine Heimküche müsse zwar robuster sein als eine private, dennoch seien zu teure Materialien gewählt worden, wird bemängelt. Hinzu komme, dass das Gebäude alt, sanierungsbedürftig und unpraktisch sei – es bedürfe einer umfassende Sanierung. So seien zum Beispiel die Leitungen «alt und morsch».

Harte Massnahmen

Dass die Kosten aus dem Ruder laufen, ist seit zwei Jahren bekannt. Dass einschneidende Massnahmen getroffen werden müssen, ebenfalls, oder wie eine Person sagt: «Wenn die Kosten nicht unter Kontrolle gebracht werden, dürfte es das Seelandheim in ein paar Jahren in der heutigen Form nicht mehr ­geben.»

* Um die Mitarbeitenden zu schützen, wird weder Funktion noch ­Geschlecht bekannt gegeben. (Berner Zeitung)