Das Gürbetal wird wirksam vor Hochwasser geschützt

Der Kanton Bern beteiligt sich finanziell an einem Hochwasserschutzprojekt fürs Gürbetal zwischen Burgistein und Belp. Der bernische Grosse Rat hat am Mittwoch diskussionslos und einstimmig einen Beitrag von 4,5 Millionen Franken genehmigt.

Das Projekt sieht einerseits vor, in Mühlethurnen und Toffen das Bett der Gürbe zu verbreitern, wie aus Grossratsunterlagen hervorgeht. Anderseits sind vor Mühlethurnen und vor Toffen Ausleitstellen geplant, so dass bei sehr grossen Hochwassern ein Teil des Wassers vor diesen Dörfern ins Ackerland abfliessen kann.

Auf diese Weise sollen die Gürbetaler Dörfer künftig auch bei sogenannten Jahrhunderthochwassern geschützt sein, wie es am Mittwoch im Grossen Rat hiess.

Anno 1990

Das Projekt geht auf das Jahr 1990 zurück, als sich im Gurnigelgebiet eine Gewitter-Superzelle entlud. Die dadurch ausgelösten Wassermassen richteten in mehreren Dörfern grosse Schäden an. Danach wurde im Gürbetal ein Gewässerrichtplan erstellt, auf den sich das Projekt stützt. Auch nach 1990 kam es zu Überschwemmungen.

Insgesamt kostet das Projekt, das auch die Ökologie der Gürbe punktuell verbessert, 13,75 Millionen Franken. Der Bund trägt rund 5,7 Millionen Franken; die Gemeinden des Gürbetals zahlen rund 3,5 Millionen Franken.

Zwei Etappen

Bauherr wird der Wasserbauverband untere Gürbe und Müsche sein, der beabsichtigt, das Projekt in den nächsten Jahren in zwei Etappen zu realisieren. Anfangen will er im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten im Raum Mühlethurnen-Burgistein-Lohnstorf.

Verbandspräsident Heinrich Wildberger sagte auf Anfrage, nach dem Ja des Grossen Rats sei die Finanzierung des Projekts gesichert: Die Gemeinden hätten alle Ja gesagt zu ihrem Kostenanteil und der Bund zahle, wenn auch der Kanton Bern Geld gebe. Auch planerisch sei das Projekt gesichert. (mbu/sda)