«Das Geld ist in ihren Händen verdampft»

Sechs Jahre und elf Monate: Geht es nach Staatsanwalt Markus Scholl, kommt die angeklagte Treuhänderin so lange Zeit hinter Gitter. Gestern wurde am Berner Wirtschaftsstrafgericht der Prozess gegen eine ehemalige Treuhänderin fortgesetzt. Die Frau hatte im Zeitraum zwischen 2003 und 2009 mit Dutzenden Personen Darlehens- und Treuhandverträge abgeschlossen und sich auf diese Weise rund drei Millionen Franken erschlichen. Zurückbezahlt hat sie bis heute nur einen Bruchteil (wir berichteten). Die Anklage fordert eine Verurteilung wegen gewerbsmässigen Betrugs in 39 Fällen sowie wegen einfachen Betrugs und Veruntreuung.

In seinem Plädoyer ging der Staatsanwalt nochmals eingehend auf die Schicksale der Geschädigten ein. So erzählte er etwa von der alten Frau, welche ihr Leben lang gespart habe und schliesslich, so Staatsanwalt Scholl, «verarmt und verschuldet starb». Oder vom Mann, der ein stattliches Erbe erhalten habe und heute praktisch mittellos sei. «Das Geld ist in den Händen der Beschuldigten verdampft», so Scholl. Sie selber habe dank der Darlehen ein jährliches Einkommen gehabt, welches «dem Lohn eines Bundesrats» entspreche.

Weiter meinte der Ankläger: «Viele Gläubiger waren der Angeklagten in finanziellen Fragen unterlegen und haben ihr auch deshalb vertraut.» Das habe die Beschuldigte bewusst ausgenutzt. Sie habe den Geschädigten falsche Tatsachen vorgespiegelt: Die Darlehen würden für ein Bauvorhaben oder das Überbrücken eines finanziellen Engpasses benötigt. In Wahrheit sei besagtes Bauprojekt 2003 – als sie die ersten Darlehen aufnahm – längst gescheitert und sie bereits hoch verschuldet gewesen. Ausserdem habe sie die Geschädigten oft überrumpelt und Druck aus­geübt.

Gläubiger in der Pflicht

Der Fürsprecher der Beschuldigten Daniel Weber stellte zu Beginn seines Plädoyers klar: «Die Forderungen werden allesamt anerkannt.» Allerdings vertrat er die Ansicht, dass die Gläubiger eine Mitverantwortung an ihren Verlusten trügen. Indem sie es verpassten, ein «Mindestmass an Sorgfalt an den Tag zu legen». Derart hohe Beträge zu verleihen, ohne Erkundigungen über die Bonität der Vertragspartnerin einzuholen, «entbehrt dem gesunden Menschenverstand», so Weber.

Viele Gläubiger hätten mehrfach Geld an seine Klientin überwiesen. Selbst nachdem Zinszahlungen aus den ersten Darlehen ausgeblieben waren. Die Verteidigung verlangt in den meisten Anklagepunkten einen Freispruch. Die Beschuldigte selbst meinte zu den Vorwürfen: «Es war nie meine Absicht, Menschen um ihr Geld zu bringen.»

Aus den Casinos verbannt

Nach wie vor unklar ist, wohin das geliehene Geld floss. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass die Beschuldigte das geliehene Geld verzockte. Ermittlungen ergaben, dass sie in den Casinos Millionenbeträge erspielte. Staatsanwalt Scholl: «Ohne beträchtliche Einsätze wäre dies gar nicht möglich gewesen.»

Ende 2005 erhielt die Frau aufgrund ihrer exzessiven Spieltätigkeit gar eine landesweite Casinosperre. Was sie allerdings nicht vom Zocken abhielt. Sie ging dazu einfach ins grenznahe Ausland. In den drei Folgejahren verzeichnete alleine das Casino in Bregenz 116 Besuche der spielfreudigen Treuhänderin. Das Gericht verkündet sein Urteil am Montag. (Berner Zeitung)