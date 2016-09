Das Forum, ein Auslaufmodell?

Der Landesring der Unabhängigen (LdU) und später das Forum Ostermundigen waren im Gemeindeparlament lange Zeit das Zünglein an der Waage. Sie gaben oft den Ausschlag, auf welche politische Seite ein Geschäft kippte. Sie kämpften mit Erfolg für die Busverbindung bis auf die Rüti, für mehr Lärmschutz entlang der Bahnlinie und gegen die Linienführung für das 10er-Tram. Das Aushängeschild der Gruppe – Walter Bruderer – sorgte mit seinen markigen Worten im Parlament immer wieder für Aufsehen.

Davon ist das Forum heute weit entfernt. Die Entwicklung bei den letzten drei Wahlen ist alarmierend. Vor acht Jahren: 12,3 Prozent Wähleranteil, 5 Sitze im Parlament. Vor vier Jahren: 7,5 Prozent Wähleranteil, 3 Sitze. Und bei den Wahlen vom Wochenende: 2,2 Prozent Wähleranteil, 1 Sitz (durch Roland Rüfli). «Ohne Listenverbindung mit der SVP und der FDP wären wir gar nicht mehr im Parlament», ist sich der heutige Forum-Präsident Michael Meienhofer bewusst. Nur wenig hat gefehlt, und das Forum wäre sogar von der Piratenpartei überholt worden.

Nur zwei Kandidaten

«Der Rückgang kam nicht unerwartet», sagt Michael Meienhofer, der selbst 11 Jahre im Gemeindeparlament politisierte und mit Walter Bruderer zu den treibenden Kräften bei der Gründung des Forums zählte. Das war vor 16 Jahren.

Der LdU wurde landauf, landab aufgelöst, in Ostermundigen trat das Forum an seine Stelle. «Die Bedürfnisse der Wähler waren damals anders», sagt Meienhofer, eine Partei frei vom Links-Rechts-Schema habe viele Leute angesprochen. Heute gebe es in der politischen Mitte mehr Alternativen. Und die Werbung sei wichtiger: «Wer am lautesten schreit, wird am stärksten wahrgenommen.»

Ist das Forum also ein Auslaufmodell? «Nicht zwangsläufig», antwortet Michael Meienhofer. «Entscheidend wird sein, ob wir künftig wieder mehr Kandidierende finden.» Bei den diesjährigen liessen sich gerade mal zwei Kandidaten aufstellen.

Die GLP als Gegenbeispiel

Heute zählt das Forum rund 40 Mitglieder; fast gleich viel wie bei der Gründung vor 16 Jahren. «Die meisten Mitglieder sind von Anfang an dabei. Neue stossen nur wenige dazu», erklärt Michael Meienhofer.

Ganz anders präsentiert sich die Situation bei der Wahlgewinnerin, der GLP: Sie ist heuer mit 29 Kandidierenden zu den Parlamentswahlen angetreten. «Dadurch hat die Partei natürlich ein ganz anderes Beziehungsnetz», sagt Meienhofer. Dieses Beziehungsnetz fehlt dem Forum im Moment.

«Falls wir bei den nächsten Wahlen in vier Jahren nicht mehr als zwei Kandidaten finden, dann ist das Forum wohl tatsächlich ein Auslaufmodell», erklärt ­Michael Meienhofer. Aber er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Wind wieder dreht. ­Irgendwie. (Berner Zeitung)