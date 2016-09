Das Fähnlein der 13 Aufrechten

Nach verlustreichen Regionalwahlen am vergangenen Wochenende hofft BDP-Kantonalpräsident Enea Martinelli auf die Wahlen in der Stadt Bern von Ende November. Dort könnte die BDP als «lachende Dritte» zwischen den zerstrittenen Polen SVP/FDP respektive Rot-Grün-Mitte hervorgehen, spekulierte er am Montag.

Gleichzeitig wurden die Listen für die Stadtratswahlen publiziert. Grosse Par­teien pflegen 40 Personen ins Rennen um das 80-köpfige Parlament zu schicken und diese doppelt auf die Liste zu schreiben. Und die BDP? Die tritt mit 13 Personen an.Natürlich würde er lieber mit einer vollen Liste antreten, räumt Hans Kupferschmid ein, Stadtrat und Präsident der städtischen BDP.

«Aber wir haben lieber 13 auf der Liste, die Bern wirklich vorwärtsbringen wollen, als einfach die Liste aufzufüllen.» Statt die geringe Anzahl als Zeichen der Schwäche zu deuten, betont Kupferschmid lieber, dass sämtliche der sieben Bisherigen im Herbst wieder antreten.

Tatsächlich vermittelt die städtische BDP mehr Stabilität als auch schon. In der laufenden Legislatur wollten von den 7 Personen auf den Ersatzrängen – die BDP war schon vor vier Jahren mit bloss 14 Personen angetreten – bloss 2 nachrutschen, wovon einer bald wieder aus dem Parlament austrat. Um ihre Sitze besetzen zu können, musste die BDP also nachnominieren.

«Jetzt haben wir eine gesunde Fraktion, die Akzente setzen will», so Kupferschmid. Er glaubt nicht, dass seiner Partei ein eigenständiges Profil fehlt – obwohl er zugibt, dass sie «ein breites Spektrum zwischen Mitte-links und Mitte-rechts» ab­decke. Seine Partei betreibe «lösungsorientierte Sachpolitik» und schaue sich den Inhalt eines Anliegens an, nicht den Absender.

Parat – in zwei Jahren

Ein Name auf der BDP-Stadtratsliste springt ins Auge: Hélène von Aesch-Walter landete vor vier Jahren auf dem dritten Ersatzplatz, wollte aber nicht nachrutschen – und tritt nun wieder an.

Also doch eine Listenfüllerin? Nein, sagt von Aesch-Walter. «Als ich hätte nachrutschen können, hatte ich beruflich zu viel zu tun.» Auch dieses Mal rechne sie nicht damit, gewählt zu werden. «Falls es passiert, nehme ich die Herausforderung aber an.» Und in zwei Jahren sei sie 60-jährig und wolle bei der Arbeit reduzieren. «Dann würde es passen.» (Berner Zeitung)