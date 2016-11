Dählhölzli baut Erlebnislift für besseren Zugang

Der Berner Tierpark Dählhölzli möchte die Erschliessung seiner Anlagen mit mehreren Massnahmen verbessern. Unter anderem planen die Verantwortlichen, den Zugang mittels eines «Erlebnislifts» barrierefrei zu gestalten.

Damit Touristen einfacher den Weg zum Tierpark finden, soll zudem die Buslinie 19 in «Tierpark-Elfenau» unbenannt werden. Heute heisst die Linie bloss «Elfenau». Weiter soll die Haltestelle «Tierpark» in die Achse Helvetia-/Thormannstrasse verschoben werden, wie der Tierpark am Donnerstag mitteilte.

Diese und weitere Ideen erarbeitete der Tierpark in einem Workshop, bei dem auch Vertreter von Stadt, Kanton und Burgergemeinde zugegen waren.

In einem nächsten Schritt sollen die Ideen mit Machbarkeitsstudien konkretisiert werden. Wie lange es bis zur Umsetzung gehe, sei schwierig abzuschätzen, sagte Tierpark-Direktor Bernd Schildger auf Anfrage. «Ich hoffe, in fünf Jahren fährt der Lift.» (tpu/sda)