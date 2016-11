Chaplins Enkelin stellt aus

Ihr Grossvater habe sie geprägt, sagt die elegante Frau, die in der Wohnausstellung von Möbel Märki in Ittigen sitzt. Kein Wunder: Laura Chaplin (29) ist die ­Enkelin von Charlie Chaplin. Sie verbrachte ihre Jugendzeit in dessen Haus über dem Genfersee. Dort sei ihr Grossvater noch sehr präsent gewesen. «Die Einrichtung, die Möbel, die Kunst an den Wänden, alles erinnerte an ihn.»

Laura Chaplin ist die Tochter von Eugene, dem fünften Sohn des Filmemachers. Mit elf Jahren ging sie nach England zur Schule, kam in den Ferien aber nach Vevey zurück, bis sie sechzehn war. Nach Jahren im Ausland als Model und Modedesignerin lebt sie heute oberhalb von Morges.

Ihre Passion ist ihr Beruf: Malen und Gestalten. Motiv ist oft ihr Grossvater als Filmfigur. «Er ist eine Quelle der Inspiration», sagt seine Enkelin. Sie wolle mit den Bildern auch das Lachen vermitteln, das er den Menschen geschenkt habe. Dabei profitiert sie vom Namen Chaplin. Das öffne schon Türen, gesteht sie. «Aber ich habe keine Wahl, ich wurde mit dem Namen geboren.» Die Erwartungen seien entsprechend hoch gewesen.

Zusammen mit dem Möbelgeschäft engagiert sie sich für die Kinderhilfe Petit Suisse, damit Kinder bedürftiger Familien Weihnachtspäckli erhalten. An der gestrigen Vernissage wurde deshalb ein Bild von ihr verlost.

Was sagt Laura Chaplin zum neu eröffneten Museum in ihrem früheren Zuhause bei Vevey? Sie begrüsse, dass Besucher Einblick in Chaplins Welt erhalten würden. «Ich stutzte aber, weil mein damaliges Zimmer nun der Notausgang ist.»

(Berner Zeitung)