Campieren verboten

Im letzten Sommer ist Laupen immer wieder von ausländischen Fahrenden heimgesucht worden. Mit ihren Wohnwagen liessen sie sich tage- und wochenlang am Ufer der Saane nieder. Die unverhofften Besucher sorgten in der Bevölkerung und vor allem bei den betroffenen Landwirten für Ärger. Um in solchen Fällen rechtlich Gegensteuer geben zu können, lässt der Gemeinderat die Bevölkerung jetzt über ein Ortspolizeireglement abstimmen.

Dessen Kern ist ein Campingverbot, das allerdings nur für öffentlichen Grund gilt. Wird ­dieser in Zukunft wieder von unerwünscht Campierenden besetzt, könnte die Gemeinde eine Wegweisungsverfügung erlassen. Vollziehen würde sie das Polizeiinspektorat der Laupner Gemeindeverwaltung.

Bei Privaten komplizierter

Stellen Campierende auf privaten Grundstücken ihre Wohnwagen oder Zelte auf, müssen sich die Grundeigentümer wie bis anhin mit einer Wegweisungs- und Beseitigungsklage an das Zivil­gericht wenden.

Daraufhin muss die Kantonspolizei die Personalien der betroffenen Campierenden feststellen, was tage- oder gar wochenlang dauern kann. «Solche Verfahren ziehen sich erfahrungsgemäss in die Länge. Aber mit dem neuen Reglement können die Bestimmungen für Private leider nicht geändert werden», sagt Gemeindepräsident Urs Balsiger (SVP).

Offen bleibt nur ein Schlupfloch: Kann die Gemeinde eine ­unmittelbare Gefahr für Leib und Leben oder schwere Umweltgefährdung geltend machen, muss die Kantonspolizei das Räumungsbegehren durchsetzen. «Das war aber im letzten Sommer nicht möglich», sagt der Gemeindepräsident.

Das Reglement erlaubt ausdrücklich, dass Private ein Grundstück vorübergehend zum Campieren zur Verfügung stellen dürfen. Tun sie das gewerbsmässig, braucht es eine Baubewilligung.

Änderungen noch möglich

Für die Gemeindeversammlung von morgen Donnerstag steht das Traktandum des Polizeireglements zuoberst. Nebst dem Campingverbot, dessen Einführung besorgte Bürger angeregt haben, enthält es auch noch andere Punkte, die für Diskussionen sorgen und allenfalls geändert werden könnten.

So etwa der Artikel «Schutz von Personen». Dieser hält fest, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nach 23 Uhr nicht mehr ohne Begleitung Erwachsener draussen sein dürfen, ausser sie begeben sich von einem Sporttraining direkt nach Hause.

Gemeindeversammlung Laupen.Donnerstag, 1. Dezember, 20 Uhr. Aula der Schule Laupen. (Berner Zeitung)