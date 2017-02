Brandstiftung: Feuer in Gewächshaus

Am Freitagmorgen brannte am Buchseeweg in Köniz ein Gewächshaus. Das Feuer konnte durch Angestellte und die sofort ausgerückte Feuerwehr Köniz rasch gelöscht werden. Laut der Kantonspolizei Bern wurde niemand verletzt. Am Gewächshaus entstand jedoch Sachschaden.

Anhand der Spuren beim Brandherd muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, die am Freitagmorgen zwischen 06.30 Uhr und 07.30 Uhr Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (flo/pkb)