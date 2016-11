Brandstiftung: Berner DJ muss sechs Jahre hinter Gitter

Ein bekannter DJ aus der Region Bern muss für 72 Monate ins Gefängnis. Das Regionalgericht Bern-Mittelland sprach den 47-Jährigen wegen Anstiftung zu Brandstiftung und versuchten Versicherungsbetrugs schuldig.

Zudem sprach das Fünfergremium unter dem Vorsitz von Gerichtspräsident Urs Herren zwei weitere Angeklagte schuldig, die in Ostermundigen einen Brand gelegt hatten. Der ältere Mann wurde wegen vorsätzlicher Brandstiftung, Gehilfenschaft zum versuchten Betrug und weiteren Delikten zu einer Freiheitsstrafe von 42 Monaten verurteilt. Der jüngere Täter wurde zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 24 Monaten verurteilt. Die Probezeit beträgt drei Jahre.

Am Abend des 1. Mai 2012 hatte in Ostermundigen ein Lager mit der Plattensammlung des DJ gebrannt. Kurz zuvor hatte er die 13'000 Platten für 200'000 Franken versichern lassen. Die beiden Männer, die den Brand gelegt hatten, zogen sich dabei Verletzungen zu. Sie hatten in der Gerichtsverhandlung ausgesagt, im Auftag des DJ gehandelt zu haben.

Staatsanwalt Gregor Bürki hatte für den 47-jährigen DJ eine Freiheitsstrafe von 75 Monaten gefordert. Der DJ habe Versicherungsgeld kassieren wollen, um seinen hohen Lebensstandard zu halten. Verteidiger Stefan Emmenegger hatte hingegen für einen Freispruch plädiert. Die Brandstifter hätten seinen Mandanten mit hinein gerissen. (rei/mb)