Brand ­zerstört Bauernhaus

Grosseinsatz für die Feuerwehr Rüschegg-Guggisberg in der Nacht auf Dienstag. Um 1.45 Uhr wurde wegen eines brennenden Bauernhauses in Rüschegg Gambach Alarm ausgelöst. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Ökonomieteil des Bauernhauses bereits in Vollbrand.

Die rund 80 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass das Feuer auf den Wohnteil übergriff. Der Brand sei rasch unter Kontrolle gewesen, sagt Kommandant Patrik Ulrich. Schnell war genug Wasser zum Löschen vorhanden. Über eine gut 600 Meter lange Schlauchleitung zum nächsten Hydranten erhielt das Tanklöschfahrzeug immer Nachschub.

Neben der Feuerwehr Rüschegg-Guggisberg wurden die Feuerwehr Köniz mit der Autodrehleiter und die Berufsfeuerwehr Bern mit einem mobilen Grosslüfter aufgeboten. Letzterer kann zum Erzeugen einer Wasserwand verwendet werden, kam jedoch in Rüschegg Gambach nicht zum Einsatz.

Der Ökonomieteil mit einem Studio wurde durch den Brand komplett zerstört. Die beiden Wohnungen erlitten durch die Löscharbeiten einen Wasserschaden. Im Gebäude befanden sich keine Tiere. Die einzige Person im Haus – sie hatte den Alarm ausgelöst – konnte sich in Sicherheit bringen. Die Brandursache wird durch die Spezialisten der Kantonspolizei untersucht. (Berner Zeitung)