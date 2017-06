Bieler Urteil sorgt für Empörung

Am Dienstag machte das Regionalgericht Biel Seeland einen 48-jährigen Autofahrer für den Tod einer jungen Frau verantwortlich. Der Mann fuhr in den frühen Morgenstunden des 8. Mai 2016 auf der Autobahn von Bern nach Biel. Tempo 100, nüchtern, nicht am Handy – und doch konnte er nicht mehr ausweichen. Eine Frau lag auf der Höhe der Ausfahrt Lyss-Nord mitten auf der Fahrbahn. Sie wollte sich das Leben nehmen. Und war auf der Stelle tot. Das Gericht verurteilte den Fahrer wegen fahrlässiger Tötung. Ein Schuldspruch, der teils heftige Reaktionen auslöste.

In den Kommentarspalten brachten etliche Leser ihr Unverständnis zum Ausdruck: «Urteil ohne Realitätssinn», steht da. Fussgänger hätten nichts auf der Fahrbahn zu suchen. Viele solidarisierten sich mit dem Fahrer: «Könnte uns allen passieren», schrieb ein Leser. Und: «Ich kann hier beim besten Willen keine Fahrlässigkeit sehen.»

Das Gericht argumentierte gerade anders herum. Vereinfacht: Wer Auto fährt, muss zwingend mit Personen auf der Strasse rechnen. Immer. Menschen werden aus Autos geschleudert, Motorradfahrer stürzen. Wer nicht innerhalb der Sichtweite bremsen kann, fährt zu schnell – un­abhängig von Verkehrsschildern und Tempolimiten. Vor dem Unfall zeigte der Tacho des Mannes 100 an. Wären es 70 gewesen, hätte der Bremsweg ausgereicht. Sofern der Fahrer die dunkel gekleidete Frau denn gesehen hätte.

Experte äussert Verständnis

Bruno Schlegel ist Medienverantwortlicher des Schweizerischen Fahrlehrerverbandes (SFV). Er äussert ein gewisses Verständnis für die Kritik am Verdikt. Er spricht von einem emotionalen Ausnahmefall. «Extrem schwierig, hier ein befriedigendes Urteil zu finden.» Dass eine Person sich in Todes­absicht auf die Autobahn lege, sei tatsächlich schwer vorstellbar. «Der Mann tut mir leid», so der Fahrlehrer. Er gibt aber wie das Gericht zu bedenken: «Eine den Verhältnissen angepasste Fahrweise geht der Geschwindigkeit vor.» Gerade auf Autobahnen passiere immer wieder Uner­wartetes.

Als Beispiel nennt er Geisterfahrer. «Wir erwarten von anderen Verkehrsteilnehmern, dass sie sich korrekt verhalten.» Doch das sei nicht immer der Fall. In seiner täglichen Arbeit ver­suche der SFV, Neulenker dafür zu sensibilisieren.

Eine junge Frau ist aus dem Leben gegangen. Wie jeder Freitod hat auch dieser eine eigene Tragik. Das Regionalgericht würdigte diese Tatsache im Rahmen der Strafzumessung; der Fahrer erhielt die absolute Mindeststrafe. Ein Schuldspruch nichtsdestotrotz. Das Urteil ist, bei aller Tragik, eine Mahnung: Auf der Strasse gelten besondere Sorgfaltspflichten. Der Verurteilte will weiter für seine Unschuld kämpfen, er zieht den Fall weiter ans Obergericht. (Berner Zeitung)