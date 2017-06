Biel will den Zuzug von Flüchtlingen in günstige Wohnungen bremsen

Einmal mehr wurde Biel am Montag dem Ruf als ausländerfreundlicher Stadt gerecht – aber nur auf den ersten Blick. Regierungsrat Hans-Jürg Käser (FDP) und der Bieler Gemeinderat Beat Feurer (SVP) verkündeten zwar die geplante Eröffnung einer neuen vorübergehenden Unterkunft für Asylsuchende.

200 Personen sollen künftig in 88 Wohncontainern im Bözingenfeld leben. Hinter den Kulissen jedoch verfolgt der Bieler Gemeinderat seit längerem eine andere Strategie in Asylfragen.

Die Stadtregierung hat den Kanton gebeten, «im Rahmen seiner Möglichkeiten den Zuzug von Personen des Asylbereichs nach Biel einzugrenzen». Dies ist der Antwort der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) auf eine Anfrage im Grossen Rat zu entnehmen.

Die GEF hat bereits darauf reagiert und die Fachstelle Wohnen der Caritas angewiesen, in Biel «bis auf weiteres» keine Wohnungen mehr an anerkannte Flüchtlinge zu vermitteln. Dasselbe gilt für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene in der sogenannten zweiten Phase der Unterbringung.

Soziallasten berücksichtigen

Für SVP-Sozialdirektor Feurer ist das ein Erfolg. Er begrüsst denn auch, dass der Kanton dem Anliegen positiv gegenübersteht. Erstaunlich scheint aber, dass der Gesamtgemeinderat mit seiner linken Mehrheit das Begehren unterstützt.

«Das tönt zu sehr nach SVP und danach, als wollten wir gar keine ­Ausländer mehr.»Beat Feurer

SVP-Gemeinderat Biel

Feurer begründet dies damit, dass die Formulierung der GEF missverständlich sei. «Das tönt zu sehr nach SVP und danach, als wollten wir gar keine Ausländer mehr.» Was Biel fordere, sei eine langfristige Gesamtstrategie der Regierung.

Den Gemeinderat störe insbesondere, dass in weiten Teilen des Kantons kaum Flüchtlinge aufgenommen würden, während in Biel überproportional viele lebten. Tatsächlich zeigt eine Auswertung der GEF, dass rund 21 Prozent aller Flüchtlinge im Kanton dort eine Wohnung haben.

Gleichzeitig hat Biel nur einen Anteil von 5,4 Prozent an der Berner Gesamtbevölkerung. «Die ungleichmässige Verteilung über das Kantonsgebiet ist staatspolitisch heikel», sagt Feurer. Zudem drohten so Gettos zu entstehen, was die Integration erschwere.

Deshalb fordert er vom Kanton, dass künftig auch Flüchtlinge proportional zum Anteil an der Gesamtbevölkerung auf die Gemeinden verteilt werden. Dies ist heute bei Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen der Fall.

«Bei der Verteilung sollte zudem nicht nur der Bevölkerungsanteil berücksichtigt werden, sondern auch bestehende Soziallasten wie die Höhe der Sozialhilfequote oder die Anzahl Bezüger von Ergänzungsleistungen», sagt Feurer. Der Hintergedanke dabei ist klar: Mit einer Sozialhilfequote von über 11 Prozent würde Biel davon am meisten profitieren.

Höchste Sozialhilfequote

Sowieso dürfte die Intervention des Gemeinderats beim Kanton ihren Ursprung in der rekord­hohen Sozialhilfequote haben. Feurer hat sich bei seinem Amtsantritt 2012 zum Ziel gesetzt, die Quote zu senken. Um das zu erreichen, wurde eine Reihe von Massnahmen definiert.

Dazu gehörte etwa die Schliessung von zwei Asylunterkünften vor einigen Jahren. Dies, weil eine Analyse ergeben hatte, dass die vielen Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen einer der Gründe für den Negativrekord sind. Denn viele von ihnen benötigen Sozialhilfe, sobald sie in die Zuständigkeit der Gemeinde wechseln.

Mit diesem Argument hat die Stadt auch den Kanton überzeugt: Er begründet seine Anweisung, in Biel keine Wohnungen mehr an Asylbewerber zu vermitteln, mit der hohen Sozialhilfequote.

«Die Stadt ist ein sozialpolitischer Brennpunkt.»Manuel Haas, GEF

«Die Stadt ist ein sozialpolitischer Brennpunkt. Das Anliegen ist deshalb verständlich», sagt Manuel Haas, Integrationsdelegierter der GEF. Der Kanton sei bestrebt, Biel nicht noch zusätzlich zu belasten.

Ungewisse Wirkung

Dass trotzdem eine neue Asylunterkunft in Biel entstehen soll, begründet Dominic Wägli von der Polizei- und Militärdirektion mit dem Bestreben, möglichst oberirdische Anlagen nutzen zu wollen.

Dafür hat auch Feurer Verständnis. Er betont, dass der Gemeinderat auch künftig Hand bieten wolle, um kurzfristige Unterbringungsschwierigkeiten zu lösen.

Ob die angepasste Praxis des Kantons überhaupt eine Wirkung haben wird, ist fraglich. Manuel Haas von der GEF weist darauf hin, dass der Verwaltung zu einem Teil die Hände gebunden sind.

Anerkannte Flüchtlinge haben anders als Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene innerhalb des Kantons freie Wohnsitzwahl. «Wenn sie selbstständig Wohnungen in Biel finden, die im Rahmen der Mietzinslimite der Sozialhilfe liegen, kann ihnen niemand den Zuzug verwehren.»

Die GEF geht davon aus, dass im Kanton Bern 2016 rund die Hälfte aller anerkannten Flüchtlinge über private Kanäle eine Wohnung gefunden haben, die andere Hälfte durch die Caritas.

Gesamthaft hat Letztere im vergangenen Jahr rund 300 Wohnungen vermittelt, in Biel waren es 37. Für die Caritas bedeutet die Weisung des Kantons, dass sie den fehlenden Wohnraum in Biel in anderen Gemeinden ausgleichen muss. Ob dies gelingen wird, kann laut Mediensprecher Oliver Lüthi noch nicht gesagt werden. (Berner Zeitung)