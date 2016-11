Berns Grosser Rat unterstützt neue Ideen für Jugendheim Prêles

Der bernische Grosse Rat ist bei der Neuausrichtung des geschlossenen Jugendheims in Prêles mit der Berner Regierung einverstanden. Er lehnte eine Forderung nach einem Marschhalt bis zum Ende der Reorganisation im Amt für Justizvollzug ab.

Das mache keinen Sinn, lautete am Donnerstag im Berner Rathaus der Tenor zu diesem Vorstoss von Hans Jörg Rüegsegger (SVP/Riggisberg). Es gelte, nun vorwärts zu machen auf dem Tessenberg-Plateau.

Im Einverständnis mit der Kantonsregierung überwies der Grosse Rat aber zwei andere Forderungen Rüegseggers. Die eine ist, mit der Reorganisation zuzuwarten, bis der Grosse Rat eine Strategie oder ein Gesamtkonzept für das Areal beschlossen hat.

Die andere lautet, das Strafvollzugskonkordat Nordwest- und Innerschweiz müsse zuerst verbindliche Zusagen für die Nutzung desjenigen Gebäudes machen, das zu einem Ausschaffungsgefängnis werden soll.

Bedarf für Gefängnis wird abgeklärt

Im Februar dieses Jahres gab die Berner Regierung bekannt, sie schliesse das Jugendheim Prêles wegen chronischer Unterbelegung. Das bedeutete, dass der Kanton Bern 38 Millionen Franken für den Umbau und die Sanierung des Jugendheims zumindest teilweise in den Sand gesetzt hatte. Gingen doch die Bauarbeiten erst 2012 zu Ende.

Der Kanton Bern will nun neben einem Ausschaffungsgefängnis im Heimteil Châtillon auch eine Asyl-Kollektivunterkunft einrichten. Dies auf dem Areal La Praye. Den Landwirtschaftsbetrieb La Praye mitsamt weiteren Gebäuden will der Kanton an Dritte auslagern.

Dazu sagte der bernische Polizei- und Militärdirektor Hans-Jürg Käser im Grossen Rat, im kommenden Frühling entscheide das genannte Konkordat darüber, ob es die Gebäude in Châtillon als Ausschaffungsgefängnis nutzen wolle.

Erst danach will die Berner Regierung dem Grossen Rat ein Geschäft zum Umbau des Heims Châtillon in eine Haftanstalt vorlegen, wie aus Unterlagen hervorgeht. Deshalb hatte die Berner Regierung nichts gegen die Forderungen zwei und drei von Rüegsegger.

Der Grosse Rat überwies auch eine Forderung von weiteren fünf SVP-Grossräten. Sie wollen, dass die Regierung die Teil-Nutzung des Areals La Praye als Asylunterkunft nochmals prüft. Eine Asylunterkunft an dieser Stelle könnte eine «unbelastete, neue Nachnutzung» von Privaten verunmöglichen, finden sie.

In der Form des unverbindlichen Prüfungsauftrags, also als Postulat, wollte die Regierung den Vorstoss entgegennehmen. Als solchen überwies ihn der Grosse Rat auch. Käser sagte im Rat auch, die Heilsarmee-Flüchtlingshilfe sei bereit, in La Praye eine Asylunterkunft zu führen.

Rückblick «tut weh»

Vor diesen Entscheiden blickte der Grosse Rat zurück auf die Prêles-Geschichte. Anlass dafür bildete der Bericht, den die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rats zur Planung des Kantons Bern in Prêles erstellt hatte. Anfang November präsentierte sie ihn und sprach von «massiven Fehlern», die begangen worden seien.

Auch im Rathaus waren am Donnerstag Worte zu hören wie «das tut weh», «finanzielles Debakel» und «höchst unglücklich». Allerdings hielt sich der Grosse Rat mit Fehlerzuweisungen zurück und suchte Irrtümer auch bei sich selber: Das Parlament müsse halt jeweils genau hinschauen, hiess es mehrfach.

Weitere Untersuchungen verlangte niemand, alle lobten den Bericht und seine Empfehlungen und der Rat nahm ihn zur Kenntnis. GPK-Sprecher Fritz Ruchti (SVP/Seewil) sagte, diese Kommission werde die Aussage der Kantonsregierung genau prüfen, die Empfehlungen seien bereits umgesetzt.

Polizei- und Militärdirektor Hans-Jürg Käser wiederum wiederholte, was die Kantonsregierung schon Anfang November gesagt hatte: Rückblickend sei Kritik leicht. Den Rückgang nach Heimplätzen in Prêles um 71 Prozent ab 2010 habe niemand voraussehen können. (flo/sda)