Bern wäre nicht das einzige schwarze Schaf

Kontroverse um Sparvorschläge

Für die Eckwerte einer dritten Vorlage der Sozialhilfegesetzrevision erntete SVP-Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg heftige Kritik. Geplant ist eine Kürzung des Grundbedarfs um 10 Prozent unter die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. Jungen Erwachsenen und vorläufig Aufgenommenen wird der Grundbedarf gar um bis zu 30 Prozent gekürzt. Dafür sollen Sparmassnahmen bei den Zulagen rückgängig gemacht werden. Ins­gesamt will Schnegg zwischen 15 und 25 Millionen Franken sparen. Während die Bürgerlichen die Stossrichtung begrüssten, drohten die linken Parteien bereits mit dem Referendum.



Für Aufregung sorgte kürzlich zudem die Ankündigung Schneggs, auf eine erneute Vernehmlassung des Gesetzes zu verzichten. Wie der «Bund» berichtete, ist ein solches Verfahren aber von der kantonalen Gesetzgebung vorgesehen. Schnegg jedoch argumentierte, dass die Vernehmlassungen in der Vergangenheit gezeigt hätten, dass die verschiedenen Positionen unvereinbar seien. Deshalb müsse nun der Grosse Rat entscheiden. An diesem Vorgehen stören sich linke Politiker. Die Juso Kanton Bern etwa hat bereits rechtliche Schritte angekündigt.



Und SP-Grossrätin Andrea Lüthi (Burgdorf) bezeichnet das Vorgehen in einer Anfrage an den Regierungsrat als «staatsrechtlich äusserst heikel». In ihrer gestern veröffentlichten Antwort stellt sich die Regierung grundsätzlich hinter Schnegg. Der definitive Entscheid über eine Vernehmlassung sei aber noch nicht gefällt worden.