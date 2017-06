Beim Bollwerk flogen wieder einmal Steine

Bei der Bushaltestelle Bollwerk in Bern sind in der Nacht auf Samstag ein Polizeiauto mit Steinen beworfen und Polizisten mit Laserpointern angegriffen worden. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagnachmittag mitteilte.

Die Beamten waren wegen eines explodierten Feuerwerkskörpers vor dem Regionalgefängnis ausgerückt. Dort stiessen sie gemäss eigenen Angaben auf eine grössere Anzahl vermummter Personen. Diese hätten die Einsatzkräfte bei der Bushaltestelle Bollwerk mit Steinen angegriffen. Dabei ging unter anderem die Heckscheibe des Autos zu Bruch.

Die zur Verstärkung ausgerückten Polizisten seien mit Laserpointern angegriffen worden. Danach seien die Täter geflüchtet. Am Gefängnis sei kein Schaden entstanden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei im Raum Bollwerk mit Steinen oder sonstigen Gegenständen beworfen wird. Immer wieder randalieren Vermummte vor dem Regionalgefängnis, welche, sobald eine Polizeistreife anrückt, diese mit Steinen bewirft. das letzte Mal geschah dies im Januar dieses Jahres.

In der Vergangenheit wollten die Chaoten damit die in ihren Augen rassistisch motivierten Vorgehensweisen der Polizei in und um die Reitschule anprangern, wie sie auch schon in einem Bekennerschreiben kundtaten. (mib/sda)