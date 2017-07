Bei Mode Bayard wurde eingebrochen

In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte ins Kleidergeschäft Mode Bayard an der Marktgasse in Bern eingebrochen und haben eine grössere Menge Markenkleider entwendet. Dies berichtet die Kantonspolizei Bern am Mittwochnachmittag.

Der Einbruchdiebstahl ereignete sich zwischen 2 und 6 Uhr in der Früh. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Täter vom Amthausgässchen her Zutritt zum Geschäft verschafft haben und mit einem Fahrzeug geflüchtet sind.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen: 031 634'41'11.