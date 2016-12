Beflügelte Handwerksarbeit

Es sind schlichte Skulpturen, die Holzengel von Bernhard Berchtold. Sie bestehen aus gerade mal drei Teilen: dem Körper und zwei Flügeln. Bis aber ein Engel fertig ist, können Tage wenn nicht Wochen vergehen. «Die Teile müssen zueinander passen, und das lässt sich mit der von mir ge­wählten Technik nicht so einfach steuern», sagt Berchtold.

Der gelernte Schreiner aus Zollikofen, arbeitet vor allem mit Beil, Messer, Säge und Stech­beutel. Er spaltet einen Ast so oft, bis ein Teil abfällt, in dem er den Körper des Engels erkennen kann. «Mit der Säge mache ich eine Kerbe und betone damit den Kopf der Figur. Dann lege ich den ganzen Körper beiseite und mache mich an den nächsten.»

Die Flügel entstehen aus Restholz, das beim Spalten abfällt. «Irgendwann liegt ein Stück auf dem Boden, und ich erkenne darin einen Flügel, der zu einem der Körper passt.» Das sei jeweils ein sehr schöner Moment, so Berchtold. Überhaupt habe er das Gefühl, seine Engel «entstehen einfach so».

Hat er einen Flügel entdeckt, folgt der «knifflige Teil» seiner Werkarbeit: das Fertigen des zweiten Flügels, der zum ersten passen muss. «Ich suche ein Stück aus demselben Holz, das ähnlich aussieht. Ich will die Flügel so wenig wie möglich be­arbeiten.» Hat Berchtold zwei Flügel parat, befestigt er sie mit Leim am Körper. Einige seiner Engel stellt er auf einen Sockel aus Metall, Glas oder Holz.

Ein wichtiger Aspekt bei der Gestaltung seiner Skulpturen mache die Struktur des Holzes aus. «Meine Engel werden nicht bemalt. Maserung und natürliche Farbe des Holzes sind die einzigen Zierelemente.»

Himmlische Wesen: Bernhard Berchtolds hölzerne Engel­skulpturen. Bild: Urs Baumann

Tanne, Fichte, Kirschbaum

Seine Engel, die zwischen fünf Zentimeter und einem Meter zwanzig gross sind, stellt der 61-Jährige im Werkraum des Kirchgemeindehauses der Reformierten Kirche Zollikofen her. Hier arbeitet er seit über dreissig Jahren als Sigrist.

Für ihn, den zweifachen Vater und Grossvater, sei das sehr praktisch: So könne er nach der Arbeit seinem Hobby frönen. Das Holz für seine Engel bezieht Berchtold aus der Region. Werde in einem nahen Wald geholzt, «dann bin ich Abnehmer für den Abfall». Tanne, Fichte, Esche, aber auch Quitten- und Kirschbaum – «für meine Engel ist jedes Holz geeignet».

Zwischen Himmel und Erde

Dass er Engelskulpturen schaffe, habe nichts mit seiner Arbeit zu tun. Und auch nicht mit seinem Glauben, «obwohl ich überzeugt bin, dass es zwischen Himmel und Erde etwas gibt, das uns Menschen begleitet». Auf die Idee kam er aus einem anderen Grund: Vor drei Jahren bekam er einen Engel geschenkt, der nur aus einem Holzscheit gefertigt war. «Die Einfachheit hat mich angesprochen, und ich kam auf die Idee, selber ähnliche Exem­plare zu gestalten.»

Als Schreiner habe er sich viel mit Kunsthandwerk beschäftigt, das liege ihm. Und: «Beim Werken an den Engeln kann ich richtig abschalten», sagt Berchtold. Er habe einfach mal nach Feierabend in der Werkstatt probiert, einen Engel anzufertigen. «Recht schnell habe ich eine Gestaltungsform gefunden.» So sind seither über vierzig Engel entstanden, die er verschenkt oder verkauft hat.

Die Herstellung der Engel beflügelt Berchtold so sehr, dass er Pläne für die Zukunft geschmiedet hat: Er möchte sich frühzeitig pensionieren lassen, um sich dann noch intensiver seinem Hobby widmen zu können. Das Einzige, was ihm dazu noch fehle, sei ein ge­eigneter Werkraum.

