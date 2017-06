Bauernhaus wegen Defekt an Elektrogerät zerstört

Am 4. Juni brannte in Rizenbach ein Bauernhaus komplett aus. Wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, ist das Feuer auf einen «technischen Störfall im Bereich eines Elektrogeräts» zurückzuführen.

Das Feuer dürfte demnach in den Räumlichkeiten zwischen dem Wohn- und dem Ökonomieteil ausgebrochen sein. Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegen keine vor.

Das Gebäude wurde durch den Brand vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken. (nik/pkb)