Bauernhaus bei Brand teilweise zerstört

Am Dienstag um 01.45 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass ein Bauernhaus in Rüschegg Gambach brenne, wie diese mitteilt. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Ökonomieteil des Hauses bereits in Vollbrand.

Die rund 80 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf den Wohnteil des Bauernhauses übergriff. Jedoch entstand laut Mitteilung in den zwei Wohnungen durch die Löscharbeiten Wasserschaden. Der Ökonomieteil des Bauernhauses sowie ein Studio, welches sich darin befindet, wurden komplett zerstört.

Eine Brandwache wurde im Anschluss an die Löscharbeiten organisiert. Verletzt wurde beim Brand niemand. Im Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Tiere. Abklärungen zur Brandursache sind aufgenommen worden. (mas /pd)