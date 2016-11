Bähler hält dritten Sitz für die SVP

Für Peter Bähler war der gestrige Wahlsonntag ein doppelter Freudentag. Mit seiner Partei zementierte der Präsident der örtlichen SVP die Stellung als stärkste Kraft in Zollikofen.

Darüber hinaus schaffte Bichsel als einziger «Neuer» die Wahl in den Gemeinderat der Berner Vorortgemeinde. Er ersetzt damit Parteikollege Joseph Crettenand.

Entsprechend gut gelaunt nahm der frisch gewählte Peter Bähler die ersten Gratulationen entgegen.

Ohne dabei die eigene Partei zu vergessen: Er freue sich besonders über das starke Abschneiden seiner Partei, so der frisch Gewählte. An seine Wahl in die Exekutive und damit an das persönliche Erfolgserlebnis habe er allerdings bis zuletzt nicht so recht geglaubt.

«Erst im Verlauf der letzten Wochen, als immer wieder Menschen auf mich zukamen und mich auf die Kandidatur ansprachen, habe ich gemerkt, dass effektiv etwas möglich ist.»

Kopf-an-Kopf-Rennen

Die Zweifel waren nicht unberechtigt. Denn das Rennen um den vakanten Gemeinderatssitz war eng, sehr eng. Als ärgster Herausforderer Bählers entpuppte sich Parteikollege Markus Burren.

Die beiden lieferten sich am Wahlsonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die entscheidenden Stimmen. Am Ende machten lediglich 24 Stimmen den Unterschied.

Bähler, der als Ingenieur beim kantonalen Tiefbauamt arbeitet, ist dankbar um die Wertschätzung, welche ihm die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entgegengebracht hätten, und nach eigenen Angaben bereit für die neue Aufgabe: «Mir ist bewusst, dass für die Regierungsarbeit Kompromissbereitschaft gefragt ist.»

Er werde mithelfen, Mehrheiten zu suchen und diese mitzutragen. Verbiegen will er sich dafür indes nicht. Sein Motto bleibe: «Hart in der Sache, pragmatisch in der Lösungsumsetzung».

Welches Departement er künftig übernehmen möchte, lässt Bähler offen: «Als ‹jüngstem› Regierungsmitglied steht es mir sowieso nicht zu, Wünsche zu äussern.»

Nebst Bähler schafften die sechs bisherigen Gemeinderäte am Sonntag allesamt die Wiederwahl. Das beste Resultat erzielte Gemeindepräsident Daniel Bichsel (SVP), der darüber hinaus in einer stillen Wahl im Amt bestätigt wurde, gefolgt von Mirjam Veglio (SP), Kurt Jörg (SVP), Peter Traber (SP), Edi Westphale (GFL), Peter Bähler (SVP) und Sabine Huber-Spari (FDP).

Daniel Bichsel ist froh um die personelle Kontinuität in der Gemeindeexekutive. Das Wahlergebnis bezeichnete er als «Bestätigung für die Arbeit der letzten vier ­Jahre».

Resultate: Gemeindepräsident: Daniel Bichsel (SVP, 2126 Stimmen, bisher) Gemeinderat:SVP, gewählt: Kurt Jörg (1584 Stimmen, bisher), Peter Bähler (876) Ersatz: Markus Burren (852), Samuel Tschumi (830). SP, gewählt: Mirjam Veglio (1614, bisher), Peter Traber (1271, bisher) Ersatz: Michael Fust (670), Markus Dietiker (642), Patricia Zangger (578). GFL, gewählt: Edi Westphale (1013, bisher) Ersatz: Bruno Vanoni (500), Anne-Lise Greber (449), Marceline Stettler (401), Dubravka Lastric (364), Jürg Jenni (339). FDP, gewählt: Sabine Huber (820, bisher) Ersatz: Marcel Remund (429), Stefan Stock (417), Patrick Heimann (398), Benjamin Kaeser (349), Maruschka Tremp (332). EVP, nicht gewählt: ­Isabelle Avila-Rüdiger (259), Karin Walker-Brechbühl (196), Adrian Probst (176). (Berner Zeitung)