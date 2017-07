Autolenker erfasst Fussgänger und begeht Fahrerflucht

Am Samstag kurz vor 23.30 Uhr kam es in Laupen zu einem Unfall. Ein Fussgänger wurde in Laupen von einem Auto erfasst. Dies teilt die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen lief der Mann auf der rechten Seite der Murtenstrasse von Gümmenen in Richtung Laupen. Auf Höhe des Reitplatzes näherte sich von hinten ein Auto.In der Folge kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit dem Fussgänger, wie die Polizei weiter schreibt.

Der Fussgänger wurde durch den Aufprall weggeschleudert und stürzte eine Böschung hinunter. Der Mann wurde beim Unfall verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der Lenker oder die Lenkerin des Autos setzte die Fahrt Aussagen zufolge ohne anzuhalten fort. Beim Auto handelt es sich gemäss jetzigem Kenntnisstand um einen Volvo. Dieser dürfte vorne rechts stark beschädigt sein.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen: 031 634 41 11 zu melden.