Auto kollidiert mit Töff – zwei Verletzte

Am Freitagnachmittag prallten in der Nähe von Schwarzenburg ein Auto und ein Motorrad ineinander. Zur Kollision kam es in einer Kurve im Gebiet Selital. Der Motorradlenker und seine Mitfahrerin kamen aufgrund des Zusammenstosses zu Fall. Beide mussten ins Spital gebracht werden. Die zwei Autoinsassen blieben unverletzt.

Für die Dauer der Unfallarbeiten musste der entsprechende Strassenabschnitt für etwas mehr als drei Stunden gesperrt werden. (pkb)