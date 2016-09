Auf dem Pferderücken ­wollen sie hoch hinaus

Ein sonderbares Geräusch tönt aus dem alten Stall in Thielle-Wavre NE. Jemand gibt Anweisungen auf Deutsch und Französisch. Ein paar Schritte später ist zu erkennen, was hier vor sich geht.

Sira Berghuis, die jüngste der Voltigegruppe Montmirail, turnt auf einem beweglichen Holzpferd, welches von Motoren angetrieben wird. Mirjam De­giorgi, die Trainerin des Teams, beobachtet Siras Bewegungen genau. Im letzten Training vor der Schweizer Meisterschaft feilt sie an den Details.

Die anderen fünf Mädchen, Laure, Maude, Sybille, Carine und Leonie, stehen daneben. Nun trainieren sie die zweite Saison zusammen. «Eigentlich sind wir zu siebt, doch Samira ist verletzt», erklärt Carine Vidal aus Meyriez. Währenddessen ist Carine aufs Holzpferd gestiegen, um den Pflichtteil vorzuzeigen, welchen jede einzeln turnen muss.

«Das Hinunterspringen, das Abflanken, macht mir noch am meisten Bauchschmerzen», sagt sie hinterher. An der Europameisterschaft Ende August in Le Mans lief alles einwandfrei. Das Juniorenteam gewann in Frankreich Gold. Sira lacht und gibt zu: «Das hätte ich nie für möglich gehalten.»

Nach dem Training auf dem Holzpferd holen die Mädchen ihren lebendigen Turnpartner von der Weide. «Vor vier Jahren kauften wir Livanto», sagt Mirjam Degiorgi. Der 10-jährige Warmblüter ist hochgewachsen: ein Meter und 87 Zentimeter. «Anfangs dachte ich, da komm ich nie hinauf. Sein Bein ist gleich gross wie ich», sagt die 11-jährige Sira. «Dafür ist er kompakt und kurz gebaut, was es für ihn einfacher macht, das Gleichgewicht zu halten», sagt die Trainerin.

Eigene Musik zur Kür

Sobald der Voltigiergurt auf den Pferderücken geschnallt ist, kann das Training auf Livanto losgehen. «Am liebsten turne ich die Kürübung», sagt Carine. In der Kür turnen die Voltigiererinnen statische und dynamische Übungen auf dem Pferd. Wie sie das gestalten, ist nicht vorgegeben. Jedes Jahr kreiert die Trainerin mit dem Team eine neue Darbietung.

Dieses Mal erzählen sie ihre Geschichte: «Wir sind ein unbekanntes Team, doch unser Wunsch ist es, an einem Championat für die Schweiz teilnehmen zu können.» Stimmen der Mädchen, die über die Musikstücke von der Band Fauve gelegt sind, sagen dies. Ihr Wunsch erfüllte sich in Frankreich. Ihr Musikstück hat Daniel Kaiser, deutscher Voltigierer, ­geschnitten und mit den Geräuschen und den Mädchenstimmen zusammengesetzt.

28 Kilogramm stemmen

Im Rhythmus bewegen sich die Turnerinnen auf dem Rücken von Livanto. Sybille hebt die 28 Kilogramm schwere Sira in die Luft, schwingt und dreht sie. Geschätzte vier Meter vom Boden entfernt streckt Sira ihre Zehenspitze. «Ich habe nie Angst, dass ich falle. Sybille hält mich gut.» Das Musikstück endet, doch die Mädchen vollführen noch die letzten Bewegungen. «Es ist nicht schlimm, wenn heute nicht alles geklappt hat. Dann sind die Mädchen aufmerksamer, wenn es zählt», sagt Trainierin Mirjam Degiorgi.

Das Training ist zu Ende, gehen wollen die Voltigiererinnen aber noch nicht. «Sie haben immer was zu reden», sagt Mirjam De­giorgi. Der schwarze Kater namens Pantherli schleicht am Stall vorbei. Nach dieser Generalprobe muss man keine Angst haben, dass er den Voltigiererinnen an der Schweizer Meisterschaft Pech bringt. (Berner Zeitung)